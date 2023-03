La catedrática Estrella Gualda ingresa como académica de número de la Academia Iberoamericana de La Rábida

El salón de actos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, en la Plaza de la Merced, acogerá este miércoles a las 19:00 la sesión pública y solemne de la Academia Iberoamericana de La Rábida. Allí, leerá su discurso de ingreso en la docta corporación como académica de número la doctora, Estrella Gualda Caballero.

El citado discurso disertará sobre teorías de la conspiración sobre la Covid-19, así como discursos de odio en línea: opiniones y narrativas en España.

La contestación o “laudatio” correrá a cargo de la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña.

Estrella Gualda Caballero es catedrática de Sociología en el Departamento de Sociología, Trabajo Social y Salud Pública de la Universidad de Huelva. Dirige el grupo de investigación Estudios Sociales e Intervención Social (Eseis) y es miembro del Centro de Investigación en Pensamiento Contemporáneo e Innovación para el Desarrollo Social (Coideso) de la UHU.

Cuenta con una amplia trayectoria internacional en instituciones como la London School of Economic and Political Science, la Universidad de Princeton, la Estatal de Arizona y la Universität Augsburg. Además, forma parte del Comité de Dirección (Grupo de Trabajo: Redes Sociales) en COST Action: Comparative Analysis of Conspiracy Theories (COMPACT), CA COST Action CA15101 (2016-2020) financiado por el Programa Marco de la Unión Europea Horizon 2020, coordinado por la Eberhard Karls Universität Tübingen (Alemania), e integrado por 33 países. Recientemente se ha involucrado en otros proyectos como DIVERSE: La mejora de la diversidad como recurso de enriquecimiento viable para la sociedad y la economía.

Su línea investigadora refleja un interés particular por problemas sociales, políticos, económicos o culturales, avances en métodos de investigación, big data o redes sociales, entre otros, abordados bajo un enfoque interdisciplinar.