Habla claro y de manera contundente. Además, ahora que la irrupción de los Vehículos de Transporte con Conductor presenta muchas dudas a los ciudadanos. El presidente de Taxi Huelva, José Luis Moreno, cuenta las reivindicaciones del sector en la capital en un momento en el que se necesitan menos licencias y más taxis habilitados para minusválidos.

–Hace una semanas nos hemos enterado de que los onubenses van a poder pagar el taxi antes de hacer la carrera con un precio cerrado. Es un paso importante.

–Sí. De momento tenemos en la aplicación 1taxi la novedad de que el cliente puede saber aproximadamente cuánto le puede costar la carrera. Hasta que la Junta, en el reglamento andaluz, no de luz verde a cobrar por plazas y por precio cerrado pues no podremos tener la aplicación lista para los usuarios.

–Explique lo de cobrar por plazas.

–Es compartir coche. Por ejemplo, un trayecto desde la Plaza de las Monjas hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez que cueste 1,5 euros por plaza, es decir, que durante el trayecto puedes recoger a más personas. Es como un mini autobús para que nos entendamos.

–¿Cuál es vuestra esperanza de tiempo para que la Junta apruebe los cambios?

–Esto debería estar aprobado porque el borrador de Fomento está hace seis meses. En el borrador también está la medida de recoger fuera de tu municipio siempre que el destino sea tu origen. Al final es equiparar el trabajo que hacen los VTC con el trabajo que hace el taxi. Si tenemos que competir con ellos, que al menos sea en igualdad de condiciones.

–Si los VTC no existieran, el servicio de precio cerrado, ¿lo hubiesen reivindicado?

–Pues lo mismo no estaríamos hablando hoy de esto. Sí es verdad que se va mejorando en el tiempo tal y como te van llegando obstáculos. Y evidentemente queremos dar el mismo servicio al ciudadano que hacen las plataformas de Uber y Cabify.

–¿Lo que se va a pagar con el precio cerrado es exactamente el kilometraje?

–Sí porque el tráfico no puedes saber cómo va a estar para controlar el tiempo. Sería el precio del kilómetro y el precio que se pierda por tráfico evidentemente se perdería.

–¿Les va a salir rentable el servicio?

–Sí, siempre. Pero nuestra rentabilidad no está en hacer ese servicio sino en que el cliente esté contento con el servicio y vuelva mañana. Nuestra rentabilidad es el día a día.

–¿Por qué el taxi se parece cada vez más a los VTC?.

–El problema es que los VTC se quieren parecer al taxi. El servicio que queremos dar ahora es el que deberíamos haber dado ya hace muchos años. Por circunstancia no se ha mejorado y no se ha dado. El taxi ha mejorado mucho en el trato, la limpieza del vehículo, la atención del chófer, su vestimenta... ahora se cuidan más estos aspectos pero porque hemos tenido que aprender de estas plataformas, que lo estoy haciendo. Hay que competir en todo, no solamente en precios. El tema de la geolocalización ya existía en el taxi antes que en los VTC. Lo que nunca se hubiese pensado es en cobrar a precio cerrado porque siempre ha existido el taxímetro. Evidentemente, como la competencia cobra a precio cerrado y el ciudadano lo está pidiendo pues tenemos que adaptarnos a ello.

–Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia entre un taxi y un VTC?

–La única diferencia va a ser en que el taxi es blando con un módulo tarifario y el VTC es un coche normal y corriente con una matrícula azul. La historia es que puedas coger los dos vehículos al mismo precio. Aun así sabemos que las plataformas multiplican sus precios cuando hay alta demanda mientras que el taxi siempre va a tener una tarifa regulada por las Administraciones. Nosotros nunca vamos a subir las tarifas.

–¿Cuál es la incidencia real de los VTC en Huelva capital?.

–Estamos hablando de una ciudad pequeña, que le cuesta mucho trabajo al taxista hacer el día. Ahora mismo hay 102 licencias VTC por 380 taxis en la provincia. El problema en la capital es con servicios que antes hacían los taxis como el Palacio de Justicia, tanatorios... ahora lo hacen los VTC.

–Pero no tienen por qué trabajar los VTC donde se sacan la licencia ¿no?

–Incluso licencias de Málaga están trabajando en Huelva. Aquí no puede trabajar más de un 30% de VTC de fuera de la provincia y viceversa. El problema es que eso no hay quien lo controle.

–¿Pero es legal pedir un VTC para hacer un trayecto desde la Plaza de las Monjas hasta el Hospital Juan Ramón Jiménez?

–No. Le explico. Todo el problema que tienen los VTC en Sevilla, Madrid, Málaga depende de los ayuntamientos. El servicio urbano lo regula un ayuntamiento. Por ejemplo en Bilbao han dictaminado una hora de precontratación para los VTC, por lo que no tiene un servicio inmediato, eso sólo es para el servicio público. El VTC no es una licencia, es una autorización de transporte. Sólo pueden hacer servicios interurbanos. Por ejemplo en Sevilla o Madrid los VTC pueden trabajar como quieran.

–Al principio de la legislatura municipal, Taxi Huelva pidió al alcalde que regulase el servicio urbano de los VTC.

–En la anterior legislatura se pidió en pleno que se vigilaran los VTC y que se regulase. Pero en esta legislatura no se ha hecho nada todavía. Sí es verdad que en esta legislatura están entendiendo más los problemas del taxi. Estamos pendiente de reunirnos con la Policía Local para que se hagan patrullas para que controle los VTC por la ciudad.

–¿Existe la posibilidad de que aumente la presencia de los VTC en Huelva capital?

–Sí. Lo tememos. Somos reacios porque pensamos que no hay negocio para ellos aquí pero los pocos que vengan sí hacen daño –económicamente–.

–Desde que están presentes, ¿cuánto ha descendido vuestra recaudación diaria?

–Cada taxista, unos 10 euros diarios tranquilamente.

–¿Cómo está el tema de las licencias de taxis en la capital?

–Hay 250 y se quiere llegar a tener 212-218. Se están retirando licencias a los que se jubilan, encuentran otro trabajo, tiene su actividad parada... lo que ocurre es que ahora hay 6-7 que se jubilan y el Ayuntamiento te da 50.000 euros por retirarlas. Pero resulta que hay gente que quiere comprar y paga 60.000 euros. Una idea sería en vez de retirar 6 que sean 5 y subir la indemnización.

–¿Es legal vender la licencia a un particular?

–Sí pero la tramitación la tiene que autorizar el Ayuntamiento.

–Otro de los problemas que hay en el sector del taxi es el déficit de vehículos para minusválidos.

–(Resopla). Estamos muy por debajo de la ley. En el reglamento andaluz –con fecha tope hasta septiembre de 2017– aparece que el 5% de la flota tiene que estar habilitada para minusválidos. También aparece que si no se llegara a ese porcentaje, las últimas licencias que se concedieran deberían estar habilitadas para minusválidos. Se llegó a incentivar con poder trabajar todos los fines de semana si te cambiabas de vehículo. Aun así no hemos subido el porcentaje, es más, una de las licencias que se va a dar de baja era adaptada a minusválidos. Nos quedaríamos sólo con 3 vehículos pero necesitamos tener 11.

–El centro de la capital cada vez está más peatonalizado, ¿os afecta de algún modo?

–Mientras nos dejen entrar como lo hacemos en Gran Vía, Vázque López, calle Rico... no tenemos ningún problema.

–En febrero Taxi Huelva anunció el servicio de rutas turísticas por la provinica, entre 30 y 190 euros, ¿ha funcionado?

–Sí, la verdad que ha estado bastante bien. La gente se ha quedado muy contenta y nosotros también. Lo contratan gente de perfil turístico que quieren conocer la ciudad. La ruta más demandada ha sido la visita panorámica por la capital; y también la ruta de lugares colombinos. Y sigue en funcionamiento, precisamente el otro día un compañero hizo una ruta por la Sierra.

–¿Cuáles son las reivindicaciones actuales del sector en Huelva capital?

–Sobre todo que haya un control con los VTC. Que haya una pareja de policías que esté controlando eso. También reivindicamos siempre al Ayuntamiento que no nos pongan barreras, como ocurrió por ejemplo en la pasada legislatura: que no nos dejaban entrar en la Plaza de las Monjas cuando era la Feria de la Tapa, que nos cortaban la Plaza de las Monjas y el centro con la Navidad. También reivindicamos paradas nuevas, por ejemplo en el Hospital Costa de la Luz, en las zonas universitarias –ya que las más cercanas son Fuentepiña, Juan Ramón Jiménez y Verdeluz–.

–¿Cómo ve el sector en 5 años?

–Espero que en 5 años haya funcionado la retirada de licencias, evidentemente que haya más trabajo. Si se trabaja por el taxi veo un buen futuro. Además ahora está entrando gente joven. Por otro lado, lo suyo sería que hubiese en Huelva una emisora municipal con una gerencia, tipo Emtusa. Es un proyecto que yo presenté a varios políticos. Estaban encantados porque sería una emisora municipal que se autofinancia, que para el Ayuntamiento sería un coste mínimo. En definitiva, que desaparecieran Taxi Huelva y Tele Taxi, y trabajar todos juntos. Date cuenta que ahora mismo el mayor enemigo del taxi no son los VTC sino el taxista. Nos estamos haciendo competencia dos emisoras y nos echamos tierra nosotros encima.