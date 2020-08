Manolo Zambrano (Huelva, 8 de marzo de 1960) afronta con ilusión una nueva temporada como presidente del Recreativo de Huelva. Destaca la gran importancia que tiene la afición albiazul y no entiende el fútbol sin público; reconoce que el Decano apenas le deja tiempo libre y que no hará falta que nadie le quite del cargo porque él será el primero en darse cuenta cuando llegue el momento de marcharse. Se siente orgulloso de ‘reflotar’ junto a su junta directiva un club que estaba en un estado lamentable cuando llegó. Y también manda algún recado cuando asegura que no empleará dinero en pagar a nadie para que hable bien de la directiva y de su presidente.

¿Qué equipo tendrá el Recreativo esta temporada?

- Cada año es totalmente diferente, pero estoy seguro que será un buen equipo y, sobre todo, competitivo, siendo consciente de las circunstancias que actualmente rodean el fútbol en general y a nuestro club en particular.

- A nivel deportivo ¿qué sería un éxito y qué un fracaso?

- Como profesional y por mi propia experiencia, ambas palabras (éxito y fracaso) hay que usarlas con cautela y prudencia, porque tanto una como otra dependen de muchas circunstancias y no siempre deportivas. En todo caso, lo sabremos cuando acabe la temporada y veamos si se han conseguido o no los objetivos.

- ¿Cuántos partidos necesita ver del Recreativo para saber más o menos lo que va a hacer en la Liga?

- La experiencia me ha demostrado que el tiempo es un aliado, y aventurar lo que puede ocurrir es atrevido porque inciden muchos factores que no se pueden controlar. Siempre estamos sujetos a factores propios del juego, tanto internos como externos.

- El lema de la campaña de abonados esta temporada es ‘Seamos más’ ¿Es un deseo o está convencido de la respuesta de la afición?

- Estoy convencido. En una temporada marcada por la incertidumbre y la dudas, tengo la certeza de que nuestra afición responderá como siempre, aun siendo consciente de la dificultad. El fútbol no tiene razón de ser sin los aficionados, es un espectáculo que pierde su esencia sin ellos.



- En el Recreativo de Huelva ha sido jugador, entrenador y ahora presidente. ¿Qué faceta le ha dado más alegrías y más decepciones?

- Con la que más he disfrutado, sin duda, ha sido como futbolista porque ves cumplido un sueño; también es verdad que la de entrenador me dejó momentos inolvidables como disfrutar de la Primera División y una permanencia en esa categoría, son momentos imborrables, que te producen una satisfacción que no se puede expresar. La parcela que más dedicación y responsabilidad requiere es la de presidente, y más aún en la etapa que nos ha tocado vivir.

- ¿Le afectan las críticas o está inmunizado?

- La disparidad de criterios u opiniones lo que hace es fortalecer y enriquecer la toma de decisiones, siempre claro está desde el respeto a la persona y basándose en la verdad. Si la crítica se hace así, se agradece.

- ¿Ha tenido que morderse la lengua muchas veces?

- Sí, muchas, y lo he hecho por respeto y por lo que representa ser presidente de una institución como el Real Club Recreativo de Huelva.

- ¿Le ha pedido su familia que lo deje en alguna ocasión?

- Entiendo que ellos sufren y disfrutan tanto o más que yo, pero por ahora nunca me lo han pedido, y no hará falta que lo hagan porque seré consciente llegado el momento (de marcharse de la presidencia).

- ¿Cree que el presidente del Decano es una figura respetada en Huelva?

- Desde que tengo uso de razón la figura del presidente siempre ha sido respetada y valorada, salvo alguna excepción (en referencia a Pablo Comas, sin nombrarlo).

En ningún caso se empleará el dinero (que llega del Ayuntamiento) para que nadie se lucre hablando bien de este consejo y de su presidente"

- ¿Qué piensa cuando oye que el club está politizado?

- Hay que ser conscientes de que mientras el club sea propiedad del Ayuntamiento habrá personas que lo pueden pensar, pero quizás los que usan esa afirmación son los que más tratan de beneficiarse utilizándolo políticamente. No hay que olvidar que sin la decisión, compromiso y respaldo de este Ayuntamiento el club habría desaparecido, porque todo el aporte económico que realiza nuestro Consistorio va destinado a pagar deudas y compromisos derivados de gestiones anteriores, en ningún caso se empleará ese dinero para que nadie se lucre hablando bien de este consejo y de su presidente.

- ¿Se venderá el club algún día? ¿Existen inversores serios o todos quiern aprovecharse y beneficiarse del club?

- Estoy seguro de que sí (habrá venta); desde que nos pidieron tomar las riendas del club estamos permanentemente buscando soluciones a los problemas diarios que se nos presentan, librando batallas para que algún día terminemos ganando la guerra, que no será otra que alcanzar la estabilidad del club; sin duda, ese es el objetivo más importante y lo tendremos que conseguir entre todos.

- Su mayor alegría y su mayor decepción como presidente.

- La mayor decepción fue ver en el estado en que se encontraba el club cuando llegamos; y la mayor satisfacción, que sigamos vivos mirando con optimismo el futuro.

- Cuando llegó al cargo en octubre de 2016 el club estaba en la UCI. ¿Cuál es su salud hoy en día?

- En cuando a la salud deportiva, actualmente es mirar con optimismo temporada tras temporada esperando que en alguna se pueda alcanzar lo que todos deseamos; y en la parcela económica estamos muchísimo mejor, pese a que siguen existiendo problemas, pero sin comparación con lo anterior y creciendo día a día tatno en estabilidad como en solvencia.

- ¿Tiene Manolo Zambrano más amigos o enemigos que antes de ser presidente?

- Creo que tengo más amigos, y posiblemente también tendré más enemigos, quizás aquellos que no saben distinguir quién es Manolo Zambrano y quién es el presidente del Recreativo de Huelva con la lealtal y la honestidad que ello requiere.

- ¿Por el hecho de ser presidente piensa que el fútbol es lo más importante?

- Por supuesto que no; las personas, el respeto y la dignidad son principios fundamentales en el ser humano.