Jeromo Segura: "La mejor Semana Santa del mundo es la de mi tierra, la de Huelva"

El cantaor onubense, Jeromo Segura, será el encargado de la Exaltación de la Saeta del próximo 16 de marzo en la iglesia de la Concepción. Un amante de Huelva y de sus festejos, que recuerda la Semana Santa desde su infancia, con un gran arraigo a las hermandades del Polvorín y al Cristo del Cautivo, del barrio de sus abuelos.

"Los que vayan a ver la Exaltación de la Saeta, con que disfruten la mitad de lo que voy a disfrutar yo, con eso me conformaría", con estas declaraciones invita a los onubenses a acercarse a la iglesia para disfrutar de un rato inolvidable donde no faltarán las sorpresas de la mano de grandes artistas. Jeromo Segura, con gran humildad y aplomo, rememora sus mejores momentos en la Semana Santa onubense acompañado siempre de su familia.

El cantaor, premiado en 2013 con la Lámpara Minera, no ha dejado de crecer en su carrera donde plasma el esfuerzo de un onubense profeta en su tierra.

-El próximo 16 de marzo estará a cargo de la 26 Edición de la Exaltación de la Saeta en Huelva, ¿cómo afronta este evento?

-Esto lo había hecho otros años, pero junto a otros compañeros como Argentina, Sebastián Cruz o Pepe el Marismeño. Me lo habían propuesto varias veces y la verdad es que me apetece mucho ya que es la exaltación de la Semana Santa de mi tierra delante de mi querido Señor de Huelva, el Cristo del Nazareno, y la Virgen de la Amargura en la iglesia de la Concepción. Para mi es todo un honor aceptar esta propuesta y afronto este evento con muchas ganas e ilusión.

-Como onubense que siempre lleva su tierra por bandera, ¿qué le une con la Semana Santa de la ciudad?

-Como digo yo, soy más de Huelva que un choco. Y ¿por qué?, te lo voy a explicar, yo soy un enamorado y apasionado de todo lo que tiene que ver con la cultura de mi tierra. A mí me puedes ver saliendo en una comparsa, montado en un carro camino del Rocío con la Hermandad de Huelva o debajo de un paso de costalero. En Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina, tengo millones de anécdotas del barrio del Polvorín. Desde que tengo uso de razón, tengo recuerdos del palio de la Virgen de la Victoria ensayando debajo de mi casa los viernes con el paso ya montado, eso hoy en día es imposible y son vivencias que recuerdo con mucho cariño. Además, cuando vivía en el Matadero, al lado del bar de Ronco, escuchaba ensayar a la banda de la cena, era la música diaria que me hizo ser un amante de la festividad de mi ciudad.

Yo he mamado las hermandades de mi barrio del Polvorín pero recuerdo cuando los fines de semana iba a casa de mi abuela, que vivía en la Hispanidad, lo que me hace tenerle un cariño especial a mi Cristo del Cautivo. He salido seis años de costalero en el Cristo del Cautivo y veinte años en la Virgen de la Victoria. Salí de patero izquierdo en la Virgen con 15 años, a mi me gusta mucho un costal y he vivido cosas inolvidables. También me gusta la Semana Santa de mi tierra, yo no salgo de aquí para verla y me gusta ver a las cofradías donde menos gente haya para poder cantar la saeta en el suelo con el acompañamiento de mis padres, mi hermana, mi mujer, mis hijas y mi sobrino. Me visto de calle y me voy con mis hijas y mi sobrino a pedir cera, cuando se acerca la imagen, si me pellizca, se me cambia la cara y ellos me conocen. Antes de llegar y colocarme delante del paso, ya están ellos allí esperándome. Por ello, para mi la Semana Santa de Huelva es algo que he vivido desde pequeño, me apasiona y me enamora pero sobre todo los rinconcitos nuestros donde no hay nadie, donde poder cantarle a la imagen frente a frente.

No me gusta cantar desde los balcones, de hecho, solo ha ocurrido una vez, cuando le canté al Cristo de Amor de la hermandad de la Cena con el acompañamiento de la banda de la Sagrada Cena y Juan Carlos Díaz, que en paz descanse, que me dijo "maestro cántale a la Virgen del Rosario una saeta" pero nunca más he cantado en un balcón, a mi me gusta hacerlo desde el suelo y no perderme a ninguna hermandad.

-¿Qué significa para usted ser el elegido como exaltador de la saeta de este año?

-Para mí es todo un honor. Además, es probable que haya alguna que otra sorpresa, pero a menos de una semana aún no lo tengo claro. Si se hiciera sería algo nuevo, una composición que realicé el año pasado con el maestro José Miguel Évora, una "historia" que viví el pasado jueves Santo en la casa de Manolo Sanlúcar. Yo me la juego como José Tomás, a última hora decido qué voy a hacer, me gusta jugar con ese riesgo.

Ahora lo que tengo es mucha ilusión que está aupada por todo lo que significa para mi la Semana Santa y esta época a la que tanto cariño le tengo desde la infancia. Un año me fui a Holanda a trabajar y cuando llegué mi hija Samara me dijo "Papá, tú ya no te vas más en Semana Santa porque a mi me gusta que tú le cantes al Señor y a la Virgen y que yo esté al lado tuya, disfrutando de ti" y ya decidí no irme más fuera de mi tierra esa semana. Es muy bonito ser el encargado de la Exaltación de la Saeta y más delante del Señor del Huelva.

-¿Cómo va a enfocar el discurso de la Exaltación de la Saeta en este 2023? ¿Puede desvelarnos algo?

-La voz la va a poner Eduardo Sugrañes y el cante lo pongo yo. La hemos dividido en tres bloques donde habrá sorpresas que no se ven en una Exaltación de la Saeta. En uno de los números yo no voy a cantar, el encargado de interpretarlo será el actual ganador del Bordón Minero, uno de los premios más importantes de la guitarra a nivel mundial, Álvaro Mora Domínguez, que tocará la marcha 'La Amargura' con la guitarra. Él viene de mi mano, lleva a mi lado desde que era pequeño y toca espectacular. Creo que es algo novedoso dentro de esta celebración, donde también estará presente la Banda Municipal de Huelva interpretando algunas marchas. Queremos que el acto dure una hora y espero que no se quepa en la iglesia de la Concepción porque el que asista se lo va a pasar de lujo.

-¿Cómo está viviendo esta época de Cuaresma?

-La estoy viviendo hasta arriba de trabajo, no tengo tiempo ni para respirar. Ya el jueves pasado comencé a disfrutarla con la rueda de prensa con motivo del día de la Exaltación de la Saeta el próximo 16 de marzo. También el pasado viernes me metí de lleno en el ajo, con la Exaltación de la Saeta en la prisión donde me entraron en vena las ganas de Semana Santa. Después del evento, me viene una época donde no voy a parar, el 17 de marzo canto en Toledo, el 18 en Sevilla, 23 en la Casa Colón, 24 y 25 en San Juan del Puerto con María Canea de artista invitada y el 28 me voy a Milán hasta el día 1 que es Sábado de Pasión.

Estoy viviendo la Cuaresma de una forma un tanto extraña porque realmente no voy a descansar hasta el Domingo de Ramos que vaya a ver salir a la hermandad de la Borriquita por el porche de San Pedro con mi familia. Ahí comienza una semana que vivo muy intensamente y que me traslada a la niñez, donde me acuerdo de mucha que gente que ya no está, como el Lunes Santo, cuando veo el rostro de mi Cristo del Cautivo y recuerdo a mis abuelos. La vivo con melancolía, con mucho sentimiento y a la vez alegría.

-Con su arraigo hacia la Semana Santa onubense, ¿qué espera de la de este 2023?

-Espero que sea una Semana Santa aún con más disfrute que la anterior, donde no llueva y donde no ocurran acontecimientos desafortunados. Espero que se trate de una semana plena, de la mejor Semana Santa del mundo que es la de mi tierra, la de Huelva.

Además, en esta semana la ciudad se multiplica por un millón, por donde pasas hay miles de personas. Sobre todo espero que el tiempo respete esos días mágicos que también son muy importantes para darle un empujón a la economía local, en el sector de la hostelería.

-¿Cómo comenzó su andadura en la Semana Santa de Huelva?

Como te contaba antes, cuando yo vivía en el Matadero en la calle Torres Quevedo y las hermandades del Polvorín son las que yo he mamado, sobre todo la Victoria. Una anécdota de las más entrañables que recuerdo es cuando mi ahora amigo, Emilio Millán, cantaba todos los Domingos de Ramos desde el balcón al Cristo del Amor y a la Virgen del Rosario y allí estaba yo viéndole y flipando.

Otra de ellas es la primera vez que salí de penitente en el Cristo del Cautivo. Fue una buena tarde de primavera en la que yo decidí, pese a la insistencia de mi madre, no ponerme un chándal debajo del traje de nazareno. A la vuelta, por la hermandad de Huelva se levanta un airecito que no yo no he pasado más frío en mi vida.

Después de varios años como penitente en la hermandad del Cautivo y en la del Nazareno, con 15 años salgo en la Misericordia como costalero, en el palio de la Virgen de la Misericordia. A la vuelta del centro, la mitad de la cuadrilla se sale y nos quedamos catorce personas dentro del paso. No veas las fatigas que pasamos hasta llegar a la capilla y no conforme con eso en la recogida le canté una saeta a la Virgen, la primera de mi vida. Cuando terminé no me acordaba de nada.

-¿Cuál es su saeta más especial?

-Pues después de la saeta que he comentado le cogí miedo y me llevé siete u ocho años sin cantarlas. Un año fui a buscar a la Virgen de la Misericordia cerca de su recogida y allí volví a cantar una saeta, la disfruté tanto que es la saeta más emotiva de mi vida.

Otra de la que no me puedo olvidar es de la letra "Mare mía de la Victoria cuando niño te esperaba en la esquina de mi calle, agarraíto de la mano de mi pare y de mi mare. Qué sueño más bien cumplio, poder cantarte a ti Victoria y llevarte a ti en mis hombros otro año, otro año, mi promesa he cumplido" Me recuerda a mi infancia, cuando con cuatro años salía corriendo de la cama al escuchar los tambores de la hermandad de la Victoria e iba a ver a la Virgen de la mano de mis padres.

Yo soy de Huelva y de las cosas de mi tierra. Me he criado con la Victoria y el Cautivo pero a mi me gusta la Semana Santa onubense. Con esto quiero decir que estoy prendado de todas los rincones de mi ciudad y cantarle a la Esperanza, porque mi padre se crio en el Brasil chico, o a cualquier otra imagen para mi es un honor.

-¿Cuál es su mejor momento en Semana Santa?

Mi mejor momento es cuando salgo con mi familia a ver la Semana Santa y se acerca una imagen, voy a empezar a cantarle, veo a mis hijas y a mi sobrino al lado y miro al Señor o a la Virgen eso es un momento que no tengo palabras para describirlo.

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-Ando liado con dos trabajos, uno es la segunda parte de la voz de la mina, en 2014 dejé la La Voz de la Mina (Antología de los Cantes Mineros de La Unión) con 23 cantes mineros de música diferente después de ganar la Lámpara Minera. Ahora estoy grabando varios más. El segundo trabajo es un archivo que me dieron desde la Junta de Andalucía donde se rescatan catorce piezas de 1900. Ahora tengo otro proyecto que comenzará más adelante llamado "Muchas músicas alosneras", que quiero grabar para no perderlas. Además, ando liado todas las semanas con numerosas actuaciones.