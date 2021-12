Carolina Marín: “Me encantaría reaparecer en mi tierra”

Imagínese una fiesta de cumpleaños por todo lo alto en su casa. Un cita que lleva esperando mucho tiempo porque es especial. Cumple un número redondo. Imagínese cuánto de especial es ese evento, al que va a venir todo el mundo a su casa, que ya no lo va a poder celebrar más. Ahora o nunca. E imagínese que se celebra, como es lógico, pero que usted no puede participar. Que verá a sus conocidos comer y beber en su casa y usted no podrá ni probar un bocado. Ni acercarse a ellos. Algo parecido le ha ocurrido a Carolina Marín. Se está celebrando el Mundial de Bádminton en Huelva. En su Palacio, para ser más exactos. Un evento así en la ciudad es único y especial. Y ella no ha podido estar sobre el tapiz debido a la lesión que arrastra y de la que no está recuperada totalmente. Huelva es su casa y hoy se van a repartir los cetros mundiales. De haber podido jugar, posiblemente, Carolina Marín hoy, en la final, saltaría a una pista bajo una atronadora ovación de un Palacio que ya se amolda a sus emociones. Con todo, la ciudad ha arropado a estos días a su campeona, a su mejor deportista de la historia. Los actos y las apariciones en la Fan Zone han terminado siendo una oleada de fotos, autógrafos y un cariño desmedido hacia una onubense que lleva a su tierra por bandera a lo largo y ancho de este mundo.

–Al final no pudo ser.

–Bueno, decisión complicada pero creo que ha sido lo más justo y, sobre todo, lo más saludable para mí. Hemos esperado hasta el último día, hasta el último minuto. Contenta por una parte por poder estar aquí en Huelva y que la gente pueda disfrutar de mí de otra forma. Pero bueno, sí que es cierto que es duro y triste a la vez el no poder estar compitiendo dentro de la pista.

–Más allá de la participación. Llega aquí y ve todo esto. El Mundial de Bádminton Absoluto es el quinto o sexto evento deportivo más importante en el ámbito deportivo. Y ahora aquí, en Huelva, por Carolina Marín.

–Es un sueño cumplido el tener esta categoría de torneo. El tener aquí a los mejores jugadores del mundo, que estén disfrutando de nuestra tierra, de nuestra comida, de nuestras playas… Y bueno, una mala suerte el no poder estar dentro de la pista y que todo el mundo pueda disfrutar de mí de esa forma. Pero bueno, al final creo que las circunstancias todo el mundo las entiende y espero volver pronto.

–Ha conseguido que vengan a Huelva eventos como este, o el Europeo en 2018. Pero también, que uno pasee por la ciudad y vea a niños jugando al bádminton en una plazoleta. Algo impensable hace años aquí y en otros puntos de España.

–Sí, la verdad que es un orgullo. El haber podido marcar el bádminton en España. Que se hable ya de bádminton y que incluso todo el mundo quiera practicarlo, y como has dicho, que salga fuera a la calle y vea a niños jugando con sus propios padres...bueno no te imaginas lo feliz que eso me hace.

–Le paran a cada metro, actos, firma de autógrafos organizada...la relación de amor entre Carolina y Huelva es infinita.

–Hombre, eso sin ninguna duda. Desde luego que a Huelva siempre la llevo en mi corazón, desde que me fui de aquí con 14 años siempre llevo un trocito de Huelva allá donde vaya. La verdad es que es una suerte ser parte de esta provincia y de toda mi gente.

–Ha sido un año malo, no sé si el peor entre lo personal y lo deportivo, ¿saca algo positivo de este 2021?

–Claro que saco muchas cosas positivas. Desde luego que he hecho una primera mitad de año muy muy buena. De cinco finales, cuatro ganadas, y una última por dos puntitos. Ha estado todo muy cerca. Una mala pata ese movimiento y que me rompo la rodilla. Desde luego que me quiero quedar con lo positivo, ahora a recuperarme lo antes posible y lo mejor posible, que para mí es lo más importante, y nada, intentar volver a la pista. Sí es cierto que nos hemos marcado volver sobre febrero o marzo y ojalá que pueda estar aquí la primera semana de marzo en el Master 300 que hay aquí en Huelva.

–Por su currículo deportivo, lo ha ganado todo, o casi todo. Los Juegos Olímpicos de este año se pueden reemplazar con París, que como ya ha dicho en varias ocasiones es su objetivo, pero este Mundial con lo sentimental de Huelva de por medio...¿Cómo se reemplaza esto?

–Bueno, no se puede reemplazar de ninguna forma. Al final es vivir otra experiencia, desde fuera, que la gente me siga aquí acompañando de una forma distinta. Es duro, obviamente, porque la primera que quiere estar jugando en la pista soy yo y que la gente me vea disfrutar. Eso es algo que yo lo llevo dentro. Pero bueno, sí es cierto que creo que lo importante igualmente es estar aquí de todas formas.

–El Master 300 en Huelva, ¿sería su reaparición en el circuito?

–Pues me encantaría, ya que no he podido estar aquí en el Mundial. Me encantaría volver a reaparecer aquí en mi tierra.

–¿Cómo ve el Mundial desde fuera de la pista? ¿Cómo acoge Huelva este tipo de competición que nunca ha venido aquí antes?

–Sinceramente me ha sorprendido muchísimo y quiero felicitar a toda la gente; a todos los organizadores, al Ayuntamiento de Huelva, a todos los patrocinadores, a la Federación Española de Bádminton, a la Federación Andaluza de Bádminton. Espero que no se me olvide nadie y si no que me perdonen, pero desde luego que está siendo maravilloso. Creo que una organización fantástica; la promoción ha sido muy buena, y sólo hay que ver cuando sales a Huelva que se ve Campeonato del Mundo de Bádminton por todos lados.

–Dentro del circuito tiene amistades. La novedad es que vengan los jugadores asiáticos, que a lo mejor no sabían dónde estaba Huelva. ¿Le comentan algo sobre la ciudad?

–No he tenido tiempo de poder hablar con ellos, que están ahora mismo en una burbuja por el tema del Covid de esta pandemia. Yo al final, a lo que me estoy dedicando un poco esta semana es a continuar con mis entrenamientos y mi rehabilitación, y luego pues atender a todos los eventos que tengo. El pabellón lo he pisado hoy –la entrevista se realizó el miércoles– por primera vez un ratito, un trocito del partido de Kike Peñalver, no he podido ver mucho más, no me ha dado tiempo ver a mis otros compañeros por todos los eventos que tengo que atender.