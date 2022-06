Eneas Romero Barroso, el héroe de la PEvAU en Huelva

La nota más alta en las recientes pruebas de acceso a la Universidad desarrolladas en la UHU los días 14, 15 y 16 de junio las ha sacado un alumno con nombre de héroe troyano llamado Eneas Romero Barroso, ya exalumno del IES San Blas de Aracena. La suma de sus calificaciones de Bachillerato y de la PEvAU (que incluye las cuatro asignaturas obligatorias más la fase voluntaria) ha sido de 13,55 sobre un máximo de 14. Estos son sus poderes, con ellos bajo el brazo tiene hasta el próximo 1 de julio para presentar su solicitud en la Universidad de Sevilla para el doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática.

Cree en sus posibilidades, pese a que sabe que sólo se ofertan veinte plazas y que la nota de corte presumiblemente será alta. Su plan B sería el grado de Matemáticas, "antes estaba más en auge informática pero ahora con el Big Data se mezclan ambas".

"Tengo suerte, me gusta y además tiene mucha salida laboral", explica este joven. El truco, cree, es "poner en la balanza" esos dos factores a la hora de elegir los estudios. Porque, añade, "también me gusta la Historia, pero no lo estudiaría porque hay que mirar la empleabilidad y el futuro". Un porvenir inmediato que lamenta que no pase por su provincia "porque me hubiera gustado hacer la carrera en Huelva".

Eneas hace gala de una gran capacidad de análisis y además cuenta con experiencias de participación en olimpiadas de matemáticas con compañeros de otras provincias y comunidades autónomas por las que ha percibido "falta de recursos en educación, Huelva podría ser más competitiva". Su triste conclusión es que su tierra sufre "una fuga de cerebros, si quieres realizar tus sueños te tienes que ir de aquí". En su opinión, "habría que plantearse lo que se podría hacer con medios; si existieran las mismas posibilidades que en otras provincias, yo no tendría que irme", lamenta.

Ante todo, este preuniversitario tiene ganas de aprender y cuenta que llegar a este resultado "no ha sido un camino de rosas" aunque la experiencia de los dos años de Bachillerato le ha enseñado que "hay tiempo para todo si uno se organiza bien, no hay que renunciar a todo" para centrarse en esta etapa. Aunque en 1º se matriculó en la Escuela Oficial de Idiomas para estudiar francés, curso que sacó, en 2º no siguió y también aparcó el deporte.

Cree en la constancia que le ha caracterizado como estudiante y que al llegar a la última etapa antes de la Universidad le he permitido estudiar "más eficazmente". Quiere dejar muy claro que lo dice con humildad, pero ha percibido que en estos dos últimos años "me di cuenta de esa habilidad, igual la tenía de siempre, pero ahora con mayor volumen de trabajo se ha puesto a prueba".

En los recientes exámenes de la PEvAU "lo que te pone más nervioso es el ambiente", asegura, además del miedo "a un olvido y a un examen complicado", después "te vas adaptando y no es para tanto".

Las matemáticas le gustaron "de siempre" y los ordenadores, también. Ahora le toca esperar hasta el 7 de julio, día de la primera adjudicación, para saber si ya podrá dedicarse a ellos plenamente, primero en los años de formación universitaria fuera de Huelva y quién sabe si la vida profesional le traerá de regreso.