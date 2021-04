Endesa forma a los trabajadores de la planta de Huelva para reforzar su proceso de transición energética

Endesa puso en marcha en 2018 un ambicioso plan de formación en materia renovable destinado a las comunidades locales en las que la compañía tiene especial atención debido a la construcción de nuevas instalaciones de energía limpia, incorporando además como eje de actuación las poblaciones en las que se está aplicando los planes de futuro por el desmantelamiento de infraestructuras de tecnología de generación como el carbón.

Uno de los beneficiarios es David Reina Domínguez, quien trabaja ahora en la construcción de una planta fotovoltaica de Endesa en San Antonio (Huelva). Él es montador de estructuras para soporte de módulos fotovoltaicos y considera que la realización de uno de estos cursos a finales del pasado año le supuso "un antes y un después en su vida, al conseguir trabajo casi de forma inmediata". En este sentido, señala que “me apunté al curso buscando una salida laboral actual y la verdad que lo he conseguido, la formación que nos dieron fue muy técnica y la verdad que acorde con lo que me he encontrado a la hora de entrar en este sector a trabajar, se agradece que Empresas como Endesa lleven a cabo este tipo de iniciativas, porque esta planta ahora es un poquito más mía”, explica.

Endesa ha sido pionera en la incorporación de estos cursos de formación en sus proyectos, que han beneficiado ya a 1.512 personas desde 2018 y que seguirá creciendo a lo largo de este 2021, conforme se vayan acometiendo los proyectos previstos, permitiendo formar con este plan a más de 4.000 personas. Galicia, Castilla y León, Aragón, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares, Murcia, Andalucía y Canarias, han sido las comunidades autónomas en las que Endesa ha llevado a cabo estos cursos en materias como formación en tareas de desmantelamiento de centrales de carbón, montadores de paneles fotovoltaicos, u operación y mantenimiento de instalaciones renovables.

“Para cada proyecto de construcción renovable y también en los proyectos de cierre de nuestras centrales de carbón, diseñamos el plan de formación que mejor se ajuste a la realidad de su entorno” explica Inmaculada Fiteni, responsable de sostenibilidad de Endesa para estos proyectos. Para Fiteni, “la formación es un eje de actuación muy importante en nuestra estrategia hacia una transición energética justa y nuestro compromiso con la comunidad local donde tenemos estos proyectos, pues permite el reciclaje profesional y la fijación de la población rural. Son cursos -prosigue explicando-que se ofrecen totalmente gratuitos y vemos que están teniendo muy buena acogida. Los últimos que hemos abordado, de desmontaje de instalaciones en los municipios donde tenemos las centrales en cierre de Compostilla y Teruel, están cuadruplicando las solicitudes al número de plazas ofertadas edición tras edición. Ese es el mejor indicativo de calidad para nosotros, y lo que nos anima a seguir y reforzar esta línea de actuación para que nadie se quede atrás“.

Endesa está llevando a cabo un esfuerzo añadido en la formación prevista para apoyar a las comunidades locales impactadas por los cierres de sus centrales de carbón. En concreto en Teruel y Compostilla se están finalizando los cursos para el desmantelamiento de instalaciones industriales del que se habrán beneficiado un total de 200 personas. Estos cursos de formación que, a pesar de las dificultades añadidas como consecuencia de la pandemia mundial, se están llevando a cabo de forma presencial como requisito para obtener la certificación homologada, suponen 200 horas de formación. En particular se está formando en materias como demolición y rehabilitación, montaje y desmontaje de andamios, desamiantado, riesgos de explosión y eléctricos, trabajos en altura y espacio confinados, operador de plataformas y grúas, gestión de residuos o manejos de equipos de protección personal.

Posteriormente se llevarán a cabo cursos en renovables y otros sectores con potencial, dentro de un plan de formación que cubrirá todo este año 2021. En As Pontes y Litoral, se tiene prevista una formación similar una vez estén autorizados los cierres.

Este apoyo a las comunidades locales en el entorno de los cierres de las centrales tradicionales supondrá la formación a un total de 2.240 personas siguiendo la apuesta de Endesa por la descarbonización total de su mix energético a 2050 con planes de acompañamiento con a la comunidad local, en nuestro compromiso para que nadie se quede atrás.

Asimismo, Endesa está formando en toda España a cerca de 1.900 personas en montaje de paneles solares, unos cursos que está desarrollando en las localidades en las que la compañía, a través de su filial renovable, Enel Green Power España, está construyendo nueva capacidad de energía verde. Estos cursos contemplan formación en montaje mecánico de estructuras y paneles, prácticas y conocimientos en seguridad, salud y prevención laboral. Otras 1.000 personas serán formadas en operación y mantenimiento de instalaciones renovables, con módulos teórico-prácticos, que incluye también aspectos de seguridad y salud laboral, así como eficiencia operativa en las instalaciones.

Endesa también ha apostado por el sector eólico a la hora de construir nueva capacidad renovable, como la planta eólica que la compañía va a construir en Villar de los Navarros (Zaragoza). En este sentido también se están llevando a cabo cursos de formación en relación a operación y mantenimiento de estas instalaciones eólicas así como de las fotovoltaicas.