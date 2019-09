Empresas onubenses se citan en la feria inmobiliaria 'A place in the sun' en Birmingham

Huelva se presenta al extranjero como lugar de residencia. Tres empresas onubenses del sector inmobiliario aterrizan estos días en la popular feria A place in the sun en Birmingham, celebrada entre el 19 a 23 de septiembre de 2019 . Este evento se presume como uno de las más importantes del sector inmobiliario a nivel europeo y que cada año atrae a miles de británicos en busca de una segunda residencia. En base al acuerdo alcanzado entre la Diputación de Huelva y la Cámara de Comercio de Huelva, y dentro del Programa Plan Internacional de Promoción de Cámara España, ambas instituciones están posibilitando esta acción.

La feria A place in the sun está financiada, de forma conjunta, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de la corporación supramunicipal onubense.

La vicepresidenta de Territorio Inteligente de la Diputación y responsable de Huelva Empresa, María Eugenia Limón, quien junto al presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, Antonio Ponce, se ha reunido con los empresarios que acuden a esta importante cita antes de su partida, ha señalado que “con este tipo de acciones que ponemos en marcha ambas instituciones, apoyamos a la internacionalización de las pymes onubenses, contribuyendo a la mejora de su competitividad y el fortalecimiento de su estructura. Se trata de una cita muy importante para el sector inmobiliario y es fundamental que participen las empresas onubenses para, de esta forma, identificar nuevos nichos de negocio, nuevas oportunidades y mantener contactos comerciales”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Huelva, Antonio Ponce, ha asegurado que A Place in the sun es un espacio que ofrece una excelente oportunidad para que agentes, promotores y proveedores de servicios profesionales inmobiliarios puedan presentar sus propiedades a compradores británicos dado que se trata de una de las ferias más importantes de sus características en el ámbito internacional”. De este modo, iniciativas como esta no persiguen sólo consolidar sectores de la economía, sino que también ayudan a potenciar la imagen de Huelva en el exterior, una tarea en la que siempre estará implicada nuestra institución.