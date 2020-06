Empresarios y sindicatos pactan la hoja de ruta para la recuperación en Huelva

Emilio Fernández, de CCOO definió el documento como “propositivo”, ya que trata de “impulsar el diálogo social” como uno de los mecanismos clave a la hora de impulsar el relanzamiento económico de la provincia, “para que no se pierda la temporada turística y se pueda recuperar el comercio de cercanía”, dos aspectos en los que se nuevo los firmantes pudieron mostrar su sintonía al mismo tiempo en que insistieron en la trascendencia de que “se asuma el contenido del documento” y se busquen los mecanismos para su puesta en funcionamiento de manera inmediata para evitar el diagnóstico comprobado a diario de “cientos de empresas que se encuentran sin la posibilidad de poder volver a abrir sus puertas ; eso es algo que debemos evitar y las medidas que se proponen son ineludibles de asumir por cualquiera de los poderes públicos”.

También, y este es su único punto oscuro, es un llamamiento a las administraciones para que no sólo lo lideren, sino que se comprometan con el mismo. Como en tantas ocasiones, tal y como se encargó de recordar el secretario general de CCOO en Huelva, “corremos el peligro que nos reciban, que lo suscriban y que después no se haga nada para impulsarlo”.

Lo que no se ha conseguido todavía, se ha logrado en Huelva . Es una de las escasas oportunidades en las que la provincia enseña el camino al resto , en unas circunstancias además, especialmente complejas que requieren una capacidad de diálogo que tanto la Federación Onubense de Empresarios , como los dos sindicatos mayoritarios – UGT y CCOO – y especialmente sus máximos representantes, José Luis García-Palacios , Sebastián Donaire y Emilio Fernández respectivamente, no sólo han entendido, sino que han aplicado aquello de buscar lo que une más que lo que separa.

Extensión de los ERTE hasta el mes de diciembre

En la provincia de Huelva hasta el pasado mes de mayo estaban afectados por ERTE un total de 35.000 trabajadores pertenecientes a 4.700 empresas. Para tratar de evitar, como se dijo en la presentación de ayer “que los ERTE se conviertan en ERE y haya innumerables despidos”, empresarios y sindicatos de Huelva mostraron su coincidencia por “extender la vigencia de los primeros al menos hasta el mes de diciembre, no hasta septiembre como se ha propuesto hasta ahora”. García-Palacios fue mucho más explícito y señaló directamente al Ejecutivo que “de no hacerlo le puede explotar en la cara. No se trata de tener una sociedad subsidiada, sino de dar facilidades”.