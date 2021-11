El fotoperiodista Emilio Morenatti, Premio Ángel Serradilla de la Asociación de la Prensa

La junta directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva (APH) ha decidido por unanimidad otorgar el Premio Ángel Serradilla 2021 al fotoperiodista Emilio Morenatti, “por su capacidad de captar imágenes con una profunda carga social y por su espíritu de lucha y superación” que, como bien recoge el acta de la última sesión celebrada, le ha llevado a “perseguir noticias a lo largo de todo el mundo y a realizar algunos de sus mejores reportajes fotográficos después de haber perdido una pierna durante el conflicto bélico de Afganistán, reflejando durante los últimos meses noticias de tal trascendencia como la pandemia de la covid-19, por cuyas imágenes recibió el premio Pulitzer, o la erupción del volcán de La Palma”.

Del mismo modo, se ha decidido otorgar una mención especial al también fotoperiodista onubense Manuel Guerrero Muguruza, “por ser testigo esencial durante décadas de la historia de Huelva y por su capacidad para obtener imágenes que hoy son de enorme importancia en las hemerotecas onubenses, además de haberse granjeado el cariño y la admiración no solo de sus compañeros de profesión, sino también de toda la sociedad onubense, que lo ha respetado y admirado siempre.”

Según ha remarcado el presidente de la AHP, Juan F. Caballero, ambos profesionales son “no solo dignos merecedores de este reconocimiento por encarnar los valores que nos legó nuestro querido compañero Ángel Serradilla, sino que los dos representan una etapa de nuestra historia reciente sin cuyas imágenes el periodismo sería distinto”.

Morenatti, que se inició en la profesión como fotógrafo en El Periódico del Guadalete y se forjó en la agencia EFE, es “conocido y respetado no solo entre la profesión periodística, sino en diferentes ámbitos sociales y culturales; y sus imágenes son admiradas y cotizadas en el mundo entero”, ha relatado el presidente. Su notoriedad creció cuando la agencia norteamericana Associated Press lo envió a Afganistán y obtuvo una mención especial en el Word Press Photo en 2007, con la imagen de un cohete saliendo de la Franja de Gaza en dirección a Israel.

Ese mismo año recibió el Pictures of the Year International (PoYI), uno de los más reconocidos en Estados Unidos, y fue finalista del premio Pulitzer 2010. En 2013 recibió el tercer premio de World Press Photo en la categoría de Temas Contemporáneos por una fotografía de la huelga general del 29M en Barcelona. Actualmente es director de Fotografía de Associated Press para España y Portugal, y entrenador oficial del World Press Photo.

En cuanto a Mugu, “como lo conocemos todos en Huelva, tenemos que decir que la historia del periodismo de esta provincia no se puede escribir sin tener en cuenta el trabajo de este gran profesional”, ha comentado Juan F. Caballero. Trabajó como fotógrafo para El País, ABC y la agencia EFE y en todos los periódicos de Huelva: Odiel, La Noticia, Huelva Información, La Voz de Huelva, Odiel en su segunda etapa y El Periódico de Huelva. Fue Premio Ciudad de Huelva en 2000, de la APH y el Ayuntamiento de la capital, por una imagen suya publicada en Odiel Información; y el Festival de cine Iberoamericano le rindió un cálido homenaje en 2011 por su labor realizada para la revista Festihuelva.

Se alejó de la profesión hace algunos años, pero dejó un gran legado. Su objetivo captó de manera inteligente y conmovedora los acontecimientos más importantes de la Huelva del último tercio del siglo XX y de los primeros años de 2021. Sus imágenes constituyen una pieza esencial para comprender e interpretar la realidad social, política y económica de la Huelva contemporánea”. Como solíamos decir: “Mugu escribe cuando dispara su objetivo: sus fotos hablan”.

El acto de entrega del Premio Ángel Serradilla de este año, así como la mención especial, tendrán lugar en las Cocheras del Puerto de Huelva el próximo martes 30 de noviembre.