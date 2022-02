Homenaje a los embajadores de una Huelva con mayúsculas

La de las tres carabelas, la guapa, la más marinera/ De plata pinta la noche el Andévalo, Aracena/ Vente a soñar conmigo, a vivir Sierra Morena. Huelva suena diferente. Así se titula la canción que este viernes cobró el mayor de los sentidos y a la que puso voz la cantaora moguereña María Ángeles Cruzado en el Teatro Cinema Corrales, con el acompañamiento de David Soto a la guitarra. Fue un inicio inmejorable de la gala de las Banderas de Andalucía que entrega la Junta de Andalucía en la provincia a aquellos embajadores que por su labor y trayectoria llevan el nombre de Huelva con mayúsculas, siendo ejemplo y orgullo para los propios onubenses. Y este viernes se ratificó con el caluroso homenaje de los suyos. De su gente. De Huelva.

"Andalucía se construye los 365 días del año. Y la construimos todos los que amamos esta tierra". Son palabras de la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien apuntó que los diez premiados "representan lo mejor de nuestra tierra porque lo mejor que tiene nuestra tierra es su gente. Ellos representan la Andalucía generosa, la social, la valiente, la emprendedora, la descubridora. Ellos van a ser el motor, igual que todos los héroes anónimos que trabajan cada día en Andalucía, para la transformación social y económica de Andalucía".

Además, añadió que los premiados son “embajadores de nuestras mejores virtudes y mayores éxitos, el Gobierno andaluz reconoce vuestro compromiso por una Andalucía mejor, más próspera, más libre y más igualitaria. Personas que buscan lo mejor para su provincia y dan muestra a diario de los valores más elevados que se puedan tener”.

La consejera recordó también a las víctimas de la pandemia por la Covid-19 “que ya no nos pueden acompañar” y al marinero de Lepe Juan Antonio Cordero, fallecido recientemente en el naufragio en Terranova.

La delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, reconoció que la gala de las Banderas de Andalucía es el acto "más importante que hacemos en la Delegación del Gobierno a lo largo de todo el año". Así, apuntó que este evento sirve para dirigirse a la ciudadanía y "ensalzar todo lo bueno que tiene esta tierra que es muchísimo. Estamos demostrando que tenemos capacidades de sobra de ser la locomotora que estamos siendo en España". "Aunque queda mucho por hacer, muchos son los logros y las barreras derribadas".

Por su parte, el anfitrión del acto, el alcalde de Aljaraque, David Toscano, expresó que es un "día alegre, un día de reconocimientos y un día de poner en valor a todo aquello que tenemos en nuestra provincia y que hace que muchos se puedan también fijar en personas que son referentes en nuestra sociedad. Hay que proyectar todos esos valores y también los municipios", en agradecimiento a la Junta por elegir Aljaraque como escenario de esta gala.

"El Colegio ha sufrido lo indecible por llevar tranquilidad a las empresas" desde la pandemia. Son palabras de María Isabel González, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Huelva, institución que recibió durante el acto la primera Bandera de Andalucía -en la categoría de Ciencias Sociales y Letras- por su papel como intermediario entre las empresas y la Administración, contribuyendo así al mejorar la paz social y, por ello, al desarrollo económico de las ciudades y del propio país. "Este premio es un impulso para seguir proyectando su profesionalidad".

En la categoría de Artes, el reconocido fue José Hernández Díaz (Pepote Percusión), referente artesanal a nivel nacional, en la fabricación de cajones flamencos. Uno de sus agradecimientos fue a Paco de Lucía "porque si no hubiera traído el cajón de Perú seguramente yo no estaría aquí". En la categoría de Deportes, Andalucía homenajeó a Blanca Betanzos por sus logros deportivos y valores diarios. "Cómo sabéis, lo que me gusta es correr, así me siento libre y realizada. Ojalá algún día pueda ir a las Olimpiadas. Soy especial pero no diferente", expresó la atleta en modo reivindicativo antes de llevar la ovación del Teatro Cinema.

El Grupo Scouts Católicos de Huelva recogió la Bandera de Andalucía, en la categoría de Solidaridad y Concordia, por su compromiso con el proceso educativo de los jóvenes onubenses, aplicando las características propias de la educación Scout, basadas en la cooperación y unión de los pueblos. Su presidente, Cayetano Martín, hizo un recorrido de la labor hecha durante la pandemia con la colaboración con entidades y asociaciones; así como la ayuda en catástrofes naturales como la DANA. El Grupo La Paz fue reconocido en el ámbito de Economía y Empresa por su vocación de servicio y colaboración con los colectivos religiosos dedicados a la atención de las personas desfavorecidas. El fundador, Francisco Jesús Rodríguez, recogió el reconocimiento y aseguró que "desde que inicié esta aventura hace más de 30 años, siempre he tenido como objetivo cuidar de la gente de Huelva".

En la categoría de Investigación, Ciencia y Salud, el homenaje fue para la Unidad de Oncología Provincial por mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que han superado un cáncer y se encuentra en seguimiento. El responsable de la Unidad, Juan Bayo, recogió la Bandera de Andalucía y expresó que esto "es un reconocimiento extra para recargar pilas y seguir en la tarea". De otra parte, por ser un referente en el sector audiovisual de Huelva y en el uso de la tecnología más sofisticada en publicidad, espectáculos, televisión y salas de conferencias, Alfalite fue reconocido en la categoría de Proyección de la Provincia. El fundador de la empresa, Jesús Cabrera, sacó su orgullo onubense y expresó que es un "privilegiado por hacer lo que más me gusta en mi tierra, sabiendo que es el mejor lugar posible para trabajar".

Por su parte, Antonio Sáenz es la sexta generación Herederos de Cosme Sáenz, Bodegas Diezmo Nuevo. Éste recogió la Bandera de Andalucía en la categoría Especial Trayectoria por ser la bodega en activo más antigua de España y favorecer el sector vitivinícola onubense. Son dos siglos y medio de vida de una bodega que creó el vino de naranja allá por 1860. "Gracias a mi padre aprendí todo lo que conlleva la fabricación de nuestros vinos", expresó un emocionado Sáenz. En la categoría Medioambiental el reconocido fue Juan Antonio Millán, exalcalde de Cartaya y firme defensor de una transición ecológica justa y compatible con los regadíos sostenibles en la provincia. Millán, que recordó que a sus 14 años estuvo en la inauguración del Teatro Cinema Corrales, expresó que en el ámbito de los regantes "hemos trabajado el diálogo y la concordia. Personas que hemos compartido un proyecto sostenible". Por último recogió la Bandera de Andalucía Cristóbal Gangoso, en la categoría Valores Humanos, por su buen hacer al frente del dispositivo asistencial sobre psico-dependencias tóxicas ARO de Huelva. "Creo que nunca se merece un premio así", expresó Gangoso, quien añadió que "esto no ha sido para nada una obra en solitario, sino que ha sido compartido". "Me he sentido siempre reconocido y eso ha sido un premio importante". Fandangos y el Himno de Andalucía en la voz de María Ángeles Cruzado pusieron el broche a la gala.