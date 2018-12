Los socialistas mantiene su hegemonía en Huelva pero pierden fuelle

La provincia de Huelva sigue tiñéndose de rojo. El PSOE ha vuelto a arrasar en las elecciones autonómicas al ganar en setenta municipios confirmando así su hegemonía. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en el resto de las provincias andaluzas, ha perdido fuelle y alguna de las plazas (las que menos) en las que triunfó en las pasadas elecciones regionales.

El PP ha logrado la victoria en sus feudos habituales, aunque ha perdido algunos votos, si bien destaca el avance de votos que ha obtenido Ciudadanos, si bien solo ha obtenido una victoria en un municipio. Sobresale también la subida que ha experimentado Vox, aun que no haya ganado en ningún municipio y casi siempre haya sido la quinta fuerza más votada.

La Sierra, el Andévalo y la Cuenca Minera siguen siendo sus bastiones socialistas, además de algunos municipios de la Costa, donde Gobiernan otros partidos. El PSOE ha perdido en Aracena, donde ha logrado la victoria Adelante Andalucía. El daño ha sido menor y tan solo ha dejado de ser el partido más votado en pequeños enclaves como Higuera de la Sierra, donde ha ganado el PP, y Lucena del Puerto, donde se han llevado la victoria los independientes.

En la Cuenca Minera también ha perdido puntos porcentuales, al igual que le ha sucedido al PP, que se han llevado otras formaciones políticas que han irrumpido con fuerza por primera vez.

En Ayamonte, el tirón que tuvo su alcalde, el popular Alberto Fernández, no ha sido suficiente para inclinar la balanza del lado de otro partido que no sea el PSOE, si bien las elecciones municipales no son comparables.

El PSOE ha perdido puntos porcentuales en todas las comarcas

Lo mismo ha ocurrido en Valverde del Camino, donde el carisma de su alcaldesa, Loles López, tampoco ha evitado que los socialistas hayan sido los más votados en las urnas, así como en Cortegana, donde gobierna el PP desde hace años y el Minas de Riotinto con un gobierno municipal popular. No ha sucedido lo mismo en Isla Cristina, donde el PP le ha sacado la delantera a los socialistas.

Por su parte el PP se mantiene imbatible en municipios como la Palma del Condado, Lepe, Palos de la Frontera y Sanlúcar de Guadiana donde el electorado se mantiene fiel al partido sean las elecciones que sean.

Ciudadanos y Vox

El empuje de Ciudadanos se ha dejado notar sobremanera, además de en Aljaraque, en Almonte, donde ha logrado más mil votos y ha logrado un porcentaje nada desdeñable del 13,78%. También en la Cuenca Minera donde han triplicado el número de votos, como ha ocurrido en otros puntos de la geografía onubense, tanto en la Sierra como en la Costa.

En algunos casos ha superado a la formación Adelante Andalucía a la que no solo ha alcanzado en varios municipios sino que ha sobrepasado en otros, como es el caso de Gibraleón, Punta Umbría y Palos de la Frontera.

También destaca los resultados obtenido por Vox que, aunque en casi todos los municipios se ha situado como la quinta fuerza política, en algunos han sido la cuarta como en La Palma, Lepe o Rociana, donde ha obtenido el 10% de los votos, una cifra que también ha alcanzado en Cortegana y Aljaraque.

En resumen, el PSOE mantiene su hegemonía en Huelva pero parece que los casi cuarenta años de Gobierno en Andalucía también han hecho mella en Huelva, donde el PP no termina de despuntar pero la aparición de las otras formaciones se está dejando notar.