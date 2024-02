Educalive, la academia online que ha ayudado a más de 10.000 estudiantes a preparar el acceso a la universidad

La academia especializada en pruebas de acceso oficiales desvela algunas claves de su éxito: flexibilidad, cercanía y contenidos adaptados.

En un mundo en constante cambio, donde adaptarse e innovar es esencial surge Educalive, un caso de éxito dentro de la industria educativa, que hoy se posiciona como líder en enseñanza online. Nacida en el corazón de Elche en durante la crisis inmobiliaria, y con más de catorce años de experiencia, Educalive se erige en la actualidad como una referente en cuanto a crecimiento y reinvención.

La crisis inmobiliaria fue el detonante que impulsó a sus fundadores, Arturo Gómez y María Dieste, a crear esta academia online. Tras un momento difícil, los emprendedores ponen en marcha este proyecto teniendo claras las bases en las que se debe sustentar lo que para ellos es una educación online de calidad y cambian el paradigma de lo que hasta ese momento eran los cursos online, simples pdfs descargables y ejercicios tipo test.

Educalive no ha dejado de crecer desde su origen, pero sí que su historia ha sido marcada por algunos hitos importantes. Para conocer uno de sus momentos más destacados, hay que hacer un viaje en el tiempo hacia los años de la pandemia. Fue entonces, con el estado de alarma, donde la educación también se dio de bruces con las necesidades de cambio que tanto demandaba la situación. Surgía la necesidad de formarse a distancia, y fue entonces cuando Educalive no solo se adaptó, si no que también demostraba su eficacia convirtiéndose en un eferente de enseñanza online en el que ya más de 10.000 estudiantes han confiado para preparar su acceso a la universidad.

Los logros de esta academia no solo residen en sus altas cifras, la catapulta hacia el éxito Educalive la encuentra en en sus valores fundamentales: La pasión por la educación junto con la gran empatía hacia sus estudiantes, ambas premisas son el eje de su filosofía y actuaciones. Lo que lleva a que tanto la atención personalizada como la innovación se establezcan como piedras angulares de la escuela tanto en lo pedagógico como en la interacción entre estudiantes y profesores.

"Las grandes cifras están bien, y nos proporcionan esa visión de impacto que estamos teniendo, pero para nosotros cada aprobado de un alumno es un éxito de todo el equipo", apunta Arturo.

Educalive cuenta con una plataforma online que permite a sus estudiantes avanzar en sus estudios de manera autónoma, adaptando los estudios a sus horarios y al tiempo del que dispongan. Aún con ello, este no es un recorrido que hace en solitario porque pese a la flexibilidad que aporta, la academia va de la mano con el alumno acompañándolo a través de un chat de dudas siempre disponible, tutorías y un seguimiento personalizado hasta que consigue su meta, acceder a la universidad.

Este compromiso que muestra la escuela online con el éxito en los aprobados de sus estudiantes queda plasmado en su enfoque en el aprendizaje personalizado, su equipo de profesores expertos y la calidad de sus materiales de estudios. Todo ello ha permitido que la academia se consolide como la mejor opción para la preparación de pruebas de acceso a la universidad y a formación profesional.

“Tras más de 20 años sin tocar un libro, sin tener ni el bachillerato me planteé sacar el acceso a la universidad para mayores de 25. Nunca he sido una gran fan de estudiar, pero con Educalive me lo han facilitado muchísimo. Laura, mi tutora y profesora de letras es increíble, con susexplicaciones amenas y a veces graciosas ha conseguido que me sea mucho más fácil llegar a donde he llegado”, explicaba Irene Lonjedo, antigua estudiante de Educalive.

Con más de diez años de experiencia, una formación 100% online y con más de un 85% de aprobados, Educalive sigue creciendo con una misión: Ayudar a cualquier persona, independientemente de su edad y sus circunstancias, a retomar sus estudios, facilitando su crecimiento personal y profesional.