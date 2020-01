Educación señala las zonas en las que hay saturación de centros de Infantil

La Consejería de Educación ya está perfilando el próximo curso en la Educación Infantil de 0 a 3 años en el que se prevén importantes novedades. Todo ello está levantando grandes expectativas en el sector y algún que otro temor. Uno de los aspectos más importantes es que por vez primera, se aplicará el concepto de zona saturada lo que impedirá abrir nuevos centro en aquellas zonas en las que ha habido un 20% de plazas vacantes en los centros ya existentes.

Educación ya ha establecido el mapa de dichas zonas saturadas de las que en Huelva hay 29 repartidas en distintos municipios. En la capital figura como zona saturada la del centro. Para ser considerada zona saturada se tiene que repetir ese porcentaje del 20% de plazas excedentes en los dos cursos anteriores. Del mismo modo, hay otras 4 zonas consideradas no saturadas pero que han alcanzado ese 20% en el último curso. Ahí se encuentra el caso de La Hispanidad. Se trata de una medida que solo afecta a las escuelas que quieran adherirse a la red pública de la Administración autonómica.

Es decir, que si una empresa quiere abrir un centro de estas características en algunas de las zonas saturadas lo puede hacer, pero no recibirá ninguna bonificación por parte de la Junta y, por tanto, las familias no contarán con ayudas. Lo que está claro es que es un paso para poner cierto orden a un sector en el que existe la sobreoferta. Esta situación no obstante, levanta recelos entre los centros conveniados respecto a los de titularidad pública.

La Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI-A) aboga porque “el procedimiento de escolarización sea de criterio unificado para los centros adheridos y los de titularidad pública, concretamente con la distribución del alumnado, adaptando la oferta a la demanda. Siendo más claros, no se puede permitir que los niños que quedan en lista de espera de un centro de titularidad pública con plazas vacantes en otras unidades, reorganicen el centro y den cabida a toda la lista de espera, mientras que en los centros adheridos –o conveniados– los alumnos que quedan en lista de espera tienen que escolarizarse en otros centros, mientras el centro tiene vacantes en otras unidades. Volvemos a insistir que debe de adaptarse la oferta a la demanda”.

Desde la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas de Andalucía se manifiestan en términos parecidos: “Que se aproveche la red de centros de primer ciclo existentes ya que, al menos en Andalucía, no se requiere la apertura de nuevas plazas públicas”.La patronal recuerda un punto importante para todas las familias que quieran llevar el próximo curso, a sus niños a uno de estos centros: todas ellas habrán de pedir la bonificación. La razón se encuentra en el hecho de que Educación va a hacer realidad una reclamación del sector como es la subida del precio que se les va a abonar por plaza que estaba congelado desde hace una década.

Para que esto no repercuta en las familias, se ha creado un tramo de un 13.04% de bonificación para aquellas que estaban exentas de bonificación por sus ingresos, de modo que toda familia tendrá que solicitar ayuda, pero ninguna abonará más en el curso 2020/21. Educación ha aportado por su parte datos acerca de la escolarización en el curso actual, acercándose ésta al 50% del total de niños de 0 a 3 años, a fecha de 15 de enero ya que la incorporación de alumnos es permanente durante todo el curso. Respecto a Huelva, Educación aportó datos que hablan de un 7.629 niños escolarizados en el curso 2019/20 de los que 4.157 fueron a centros de titularidad pública y 3.472 a los de titularidad privada adheridos o no.

Un ámbito que levanta grandes expectativas ene l sector, es el anuncio del Gobierno central de universalizar este primer ciclo de la Educación Infantil. Respecto a ello, las Escuelas Infantiles Unidas indican que “las 170 escuelas infantiles de la provincia esperan que el nuevo proceso de universalización y gratuidad, que pretende abordar el nuevo Gobierno central, tenga un respaldo económico suficiente para la subsistencia y viabilidad económica de los centros, y aumentar la conciliación de las familias”, recordando del mismo modo, que “el sector recibe así un nuevo respaldo, que se espera se traduzca en los próximos años en una mayor escolarización de los niños en estas edades”.