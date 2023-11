Economía Circular, empleo y jazz, propuestas de Cajasol para esta semana en Huelva

La Fundación Cajasol en Huelva ha organizado para esta semana una serie de actividades que se centran en una nueva edición de Enfoque Circular, la II Feria del Empleo y la segunda cita VIII Ciclo de Jazz. Además, la exposición Epifanías, de Eugenio Cuttica, finaliza este viernes. De este modo, durante este lunes y martes, la Fundación Cajasol organiza una nueva edición de Enfoque Circular, un foro en el que esta ocasión se reflexiona sobre la economía circular vinculada a la digitalización y la inteligencia artificial de la mano de reconocidos expertos.

Por otro parte, el miércoles, 8 de noviembre, a partir de las 9:30, tendrá lugar la II Feria del Empleo, en colaboración con la Federación Onubense de Empresarios. El objetivo de esta actividad es poner en contacto a empleadores y personas en búsqueda de trabajo. Por otra parte, el viernes 10, a las 20:30, la Fundación Cajasol acoge la segunda jornada Jazz en la Cuarta, con la actuación del grupo Van Moustache. Las invitaciones pueden recogerse hasta dos horas antes del concierto.

ÚLTIMA SEMANA

Por otro lado, la entidad ha señalado que la exposición Epifanías, de Eugenio Cuttica, finalizará el día 10 de noviembre. La exposición estará abierta en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30.

Eugenio Cuttica es uno de los grandes representantes del arte contemporáneo argentino y miembro activo de la denominada Generación Intermedia que revolucionó la escena pictórica en la década de 1980. Con una prestigiosa trayectoria de más de 40 años, Cuttica excede los límites latinoamericanos para posicionarse a nivel mundial. Su creación se basa en una fuerte conexión con lo que el propio artista denomina "la frecuencia infinita de la dimensión del no tiempo". Un trabajo con el que busca "reflejar la belleza como concepto no como una construcción intelectual sino como algo que simplemente sucede, siendo el artista el vehículo o herramienta catalizadora de energía". Su estilo es un ejemplo representativo del arte neofigurativo y simbolista latinoamericano, influenciado por la conciencia social, humana y espiritual. En este sentido, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha expresado que para la entidad es "un placer volver a retomar la actividad expositiva en esta sala, después del verano, con esta muestra del artista argentino, Eugenio Cuttica", que presenta su "particular sentido de la belleza y de la espiritualidad, una belleza que, según sus palabras, no hay que buscarla, sino que sucede si somos receptivos como una manifestación de algo superior, como una 'Epifanía' que sobresale muchas veces en medio de la fealdad del mundo".