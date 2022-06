Disminuyen un 6,2% las personas que acuden a Cáritas en Huelva, pasan de las 12.346 de 2020 a las 11.582 de 2021, así se recoge en la Memoria de 2021, presentada por la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, Pilar Vizcaíno, que estuvo acompañada de la responsable del Departamento de Comunicación y Relaciones Externas, Peña Monje. Baja el número de ciudadanos que acuden a Cáritas pero se incrementan un 40% las atenciones por el modelo de trabajo basado en un proceso integral.

Vizcaíno comentó que los atendidos pasan por las distintas áreas: familia, empleo y formación. En 2021 se realizaron 198.915 atenciones y fueron 23.997 las personas beneficiadas. Según la directora de Cáritas Diocesana de Huelva, la cronificación de la pobreza "se salva con un acompañamiento integral".

Para poder llevar a cabo esta acción social, Cáritas dispuso de 2.286.354 euros, procedentes de socios y donantes, subvenciones privadas y públicas y aportaciones parroquiales, de los cuales el 45% se destinó al área de Familia, acogida y asistencia, "es el área en la que se movilizan más recursos".

Señaló que el perfil de la persona que acude a Cáritas es el de una mujer, de mediana edad con hijos a su cargo. Vizcaíno apuntó que "son más pobres, son personas con vulnerabilidad y pobreza crónica". Cáritas ayudó a 9.696 familias.

Por otra parte, se atendió a 709 sin techo a través del Centro de Puertas Abiertas y las casas de acogida Santa María y Santa María de los Milagros y a 1.455 personas desde el programa de atención en asentamientos. La directora de Cáritas Diocesana de Huelva demanda una atención integral para aquellos que viven en los asentamientos. Indicó que no sólo se trata de buscar alternativas de alojamiento, "hay personas de diferente perfil y requieren de otra intervención social, hay que trabajar integralmente para cubrir sus necesidades básicas y que tengan la posibilidad de tener un empleo estable".

Denunció que los ayuntamientos no atienden las solicitudes de empadronamiento de los que viven en asentamientos y apuntó que "en el Ministerio han entendido que no se puede cronificar la situación de los asentamientos, es un problema complejo y las administraciones deben atender de manera integral, están los que vienen a trabajar y los que viven allí".

Vizcaíno subrayó que "falta vivienda protegida" para poder dar una alternativa a los que carecen de medios, "no pueden pagar un alquiler ni comprar una vivienda y si no hay vivienda no pueden empadronarse y no pueden acceder a ayudas".

Respecto al área de empleo, 479 ciudadanos participaron en un proceso de inserción laboral. Cáritas sigue apostando por la formación como herramienta para poder acceder al mercado de trabajo. Se llevaron a cabo cuatro iniciativas que posibilitaron la inserción laboral de 280 alumnos.

Otro de los proyectos va dirigido a los mayores, concretamente a los que residen en la Sierra, donde hay casos de "situación de desamparo, de soledad, no quieren irse de sus casas y se quedan solos, aislados", se les ayuda "en lo que necesiten" para mejorar su calidad de vida. También se refirió la directora de Cáritas Diocesana de Huelva a la brecha digital, la dificultad que tienen algunos ciudadanos para realizar gestiones y la carencia de dispositivos, lo que ha llevado a proveer a algunos de ordenadores y tablets.

Para poder realizar su labor Cáritas Diocesana de Huelva ha contado con 767 voluntarios.