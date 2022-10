La Diputación de Huelva cumple los objetivos de memoria democrática

En el mes de junio del pasado año 2021, la Diputación Provincial constituía, en un acto en La Rábida, el Comisionado Provincial para la Memoria Democrática. A aquel acto, además del secretario de Estado de Memoria Democrática y Baltasar Garzón, asistieron familiares de víctimas que fueron enterradas en las fosas comunes que existen en la provincia de Huelva.

Aquel día la Institución adquirió un compromiso para que en la provincia de Huelva no quede un resquicio de olvido, para que la memoria de las víctimas estuviera presente y, crear así, un futuro de convivencia en armonía. La labor realizada por el equipo y los colaboradores al frente del área de Memoria ha conseguido que, en algo más de una año, los objetivos del proyecto inicial se hayan cumplido casi al 100%.

En materia de sensibilización

Se ha trabajado con muchos de los IES de la provincia, dirigiéndonos a más de 7000 alumnos y alumnas a través de intervenciones como “Canciones para la memoria”, “La rueda de las olvidadas” o “Que no cese la esperanza”. Se han organizado, a través de un convenio con la UHU y en colaboración con los CEP de la provincia, las primeras Jornadas de Educación y Memoria. Son ya tres las publicaciones que prácticamente han visto la luz: “Del Olvido a la Reparación”, Perseguidos” y “El Universo Penitenciario Onubense en la Guerra Civil Española”.

En materia de exhumaciones, atención a las familias de las víctimas y su dignificación pública Se está actuando con recursos económicos, por un lado, de la FEMP, por otro, propios de la Diputación, en la Fosa de Nerva, en la de San Juan del Puerto y en la de Ayamonte. También se ha prestado asesoramiento a los ayuntamientos para la solicitud de permisos de exhumación y atención jurídica para la retirada de simbología franquista.

Se ha conveniado con el Ayuntamiento de Huelva la reparación del muro del cementerio y la creación de un monumento. También los monumentos de Zufre a Las Rosas y en el cementerio de Higuera de la Sierra.Se han tramitado a más de 400 personas la extracción del ADN e información sobre sus familiares. Además de otras acciones como el trabajo de investigación en el archivo de Valverde del Camino, la creación de un espacio web específico sobre Memoria dentro de la web de la Diputación o incluso el propio asesoramiento a la Diputación de Córdoba en la creación de su Comisionado…

Recientemente se ha materializado, bajo el título ‘Donde no habite el olvido’, uno de los proyectos más ambiciosos en la materia, una exposición sin precedentes en la provincia. Tras el rotundo éxito de su acogida en la Sala de la Provincia de la Diputación, la exposición se ha convertido en una muestra itinerante que recorre muchos de los municipios de Huelva. Más de 17.000 personas han pasado por las exposiciones a día de hoy.

Mª Eugenia Limón

“La nueva de Ley de memoria Democrática, en vigor desde el pasado 21 de octubre viene a aportar luz a una de las etapas más oscuras y dolorosas en la Historia de nuestro país. El Gobierno central ha demostrado una gran valentía, ha conseguido algo tan importante como elevar al nivel de política de Estado la Memoria Democrática, la búsqueda de personas desaparecidas y la dotación de recursos para las exhumaciones en fosas comunes”.

Represaliados y sus familiares

Ana Toscano, nieta de Juan Toscano de Aquino

“Tras tanto tiempo de búsqueda y de silencio, empezamos a ser escuchados y la búsqueda de nuestros familiares empieza a dar fruto. Presenciar cómo se abrían las fosas y se iniciaban las exhumaciones, comprobar que, tanto en mi familia como en muchas otras, se empezaba a contar lo sucedido sin ese miedo que lo mantenía todo oculto ha sido un gran avance. Todo, gracias a la Ley de Memoria Democrático y al movimiento memorialista. Ahora queda lo más importante: que se cumpla lo recogido en el texto en su totalidad”.

Teresa Blanco, sobrina de Rafael Blanco González

“Quiero dar las gracias a todas las personas que, con esfuerzo y trabajo, han conseguido que la Historia de nuestro país se escriba tal como fue, con sus luces y sus sombras, sin acritud, para que la lucha entre hermanos no se vuelva a producir jamás. Solo así seremos más fuertes y sabios como una verdadera Nación democrática. Gracias a la Memoria Histórica estamos conociendo los hechos ocurridos hace tantos años en una Guerra Civil que nunca debió existir”.

Fernando Martínez

“La memoria democrática supone la culminación del camino democrático y de reconciliación emprendido en la Transición, a la que los y las socialistas contribuimos de manera decisiva, uno de los momentos más brillantes de la historia de España, que supuso pasar de forma pacífica de una cruel dictadura a la democracia avanzada, con la aprobación de la Constitución Española de 1978”.

Baltasar Garzón

“Quienes actúan en contra de la memoria comenten un grave error. Hacerlo es, además de desconocer un derecho fundamental de las víctimas, no entender lo que realmente es el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. La memoria no es el pasado ni es solo recordar: es construir, construir hoy, construir para el mañana; es educar, es mostrar, enseñar, trasparentar lo que ocurrió no vuelva a suceder”.

Fernando Pineda

“La Provincia de Huelva no llegó a vivir la guerra de forma directa como tal, sin embargo, sólo la represión dejó más de 10.000 asesinatos y multitud de fosas comunes en los cementerios municipales y el gran número de fosas rurales pérdidas en los campos. La AMHPH cuenta con un Equipo Provincial de Investigación de Memoria Democrática formado por veinte miembros. Trabajamos en permanente colaboración con casi la totalidad de ayuntamientos”.

Antonio Rus

“Ya desde Aristóteles sabemos que distancia y proximidad son nociones ambivalentes, de tal modo que la distancia, llevada a su extremo, provoca indiferencia y una falta absoluta de compasión con los seres humanos. Por lo tanto hagamos historia, sin la historia los pueblos no pueden hacer nada sólido. En un Estado social de derecho, las administraciones públicas están obligadas a devolver la memoria y la dignidad a aquellos, hombres y mujeres, a los que les fue arrebatada y cuyas generaciones descendientes estarán, en gran medida, sin ella hasta que lícitamente les sea restaurada”.

Encarnación Lemus

“La Ley de Memoria Democrática refuerza la conexión entre conocimiento e investigación histórica y manifiesta un interés nuevo por el fomento de la investigación histórica partir de las fuentes, así que de forma explícita se legisla que la documentación está al servicio de la investigación, garantiza su salvaguarda, su custodia, y, sobre todo, su disponibilidad. En consecuencia, esta ley plantea la obligatoriedad de modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la información pública de todos los archivos pertenecientes a la Administración General del Estado”.

Andrés Fernández

“La memoria entiendo que es un ejercicio de dignidad, de tantísimas personas que han sabido lo que aconteció durante años. Y por supuesto, la de las familias donde los técnicos destacamos la empatía para con ellos. Con las exhumaciones en fosas se cuenta la verdad, donde se debe hacer un ejercicio de transparencia, con la premisa de mantener el respeto a quienes yacen en las fosas y a los familiares que lloran a sus seres queridos”.

Gabriel Cruz

“El 31 de octubre, día para el recuerdo y homenaje a todas las víctimas, declarado en la nueva ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática, es un buen momento para reafirmar nuestro compromiso con las personas que sufrieron la crueldad y la barbarie de la guerra y la dictadura. Un compromiso que pasa necesariamente porque las víctimas y sus familias vean reconocidos derechos tan fundamentales como la dignidad y la reparación de un dolor hecho en el pasado, pero permanente en sus vidas”.

Rocío Díaz

“La memoria y la reparación de las víctimas de la fosa de Minas de Riotinto este año por fin ha comenzado a dignificarse. Después de un arduo trabajo del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, hemos podido exhumar e identificar a las personas que fueron asesinadas y amontonadas en una fosa del cementerio municipal. Ha sido un proceso emocionante y duro, pero reconfortarte y del que nos encontramos orgullosos y felices. Dignidad, memoria y reparación”.

Rocío Cárdenas

“2022 pasará a la historia de la Memoria Democrática de San Juan del Puerto por ser el año en que dieron comienzo los trabajos de exhumación de los cuerpos que llevan 86 años enterrados en nuestro Cementerio Municipal. El pasado 9 de febrero fue un día para señalar en la historia de un deber y hacer que teníamos pendiente desde hace muchos años, un compromiso que tiene que ver con la memoria colectiva de nuestro pueblo y un pasado tan negro y complicado como fue el de la Guerra Civil”.

José Antonio Ayala

“La columna minera pudo cambiar el rumbo de la historia en nuestro país si hubiera frenado la criminal acción de Queipo de Llano. Hoy , 86 años después y con la nueva ley de memoria histórica, los españoles y por ende los nervenses vamos a poder culminar , en la mayor fosa común documentada en zona rural , lo que los memorialistas perseguimos. Verdad, justicia y reparación como garantía de no repetición de los peores crímenes de nuestra historia reciente. Los nervenses y las nervensas podrán ver como se pasa la página más negra de nuestra historia al exhumar y dignificar a los que por defender la legalidad y nunca perder esa dignidad terminaron fusilados en las tapias de nuestro cementerio”.