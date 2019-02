Díaz Trillo destaca los 2 millones de los PGE para Doñana y los 7 para el litoral

“La vocación industrial de Huelva no puede perderse ahora que el sector no va a ser contaminante, con la descarbonización de los procesos industriales”, argumentó. Al respecto, incidió en que “ahora hay que ser líderes de una industria que dependa de las energías renovables”.

“No hay contradicción” en las críticas de Cruz a las cifras

Díaz Trillo no ve contradicción alguna en su partido respecto a las críticas del alcalde a los presupuestos, una censura a las cifras que provocó que la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, pidiese a Gabriel Cruz mesura y una lectura más reflexiva. Al respecto, el diputado aseguró ayer que el alcalde defiende los intereses de la capital, de modo que es “compatible” reivindicar una cuestión y estar cumpliendo con un deber. “Nunca nos hemos roto, hacemos autocrítica y crítica feroz y no le doy más pábulo”, zanjó. Respecto al “carácter social” de los PGE, Díaz Trillo insistió en que “nadie puede discutir el cambio de rumbo radical” de las cifras, con “un 57% destinado a políticas sociales”. Del mismo modo, recordó que la inversión en infraestructuras es “insuficiente”, algo que, según valoró, el PP nunca dijo en siete años. Sobre la inversión en este apartado, incidió en que las partidas no son fáciles de recuperar y en que la inversión este año es complicada aunque “ha subido en un 11,2%”. “Es algo que no vamos a discutir, manifiesto mi disconformidad en ese apartado. Hay que ser coherente en la reivindicación y en el compromiso”, apuntó.