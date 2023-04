Las entidades gitanas celebran el Día Internacional del Pueblo Gitano en Huelva

Un año más y como ya viene siendo tradicional en Huelva los ciudadanos onubenses gitanos y no gitanos celebramos el día ocho de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano, fecha que se institucionalizó junto a la bandera y el himno gitano en el Primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971.

La celebración del Día Internacional de este pueblo, como homenaje, reconocimiento y festejo ha supuesto en los últimos años una importante ocasión para el reconocimiento de los Roma/Gitanos, su historia, su lengua y su cultura. Si bien, durante un tiempo ha sido una celebración que pasaba desapercibida, actualmente es conmemorada en países de los cinco continentes.

Dicho acto ha contado con la presencia de diferentes representantes de las instituciones pública contando con la intervención de M ª José Pulido Domínguez, concejala de Política Sociales e Igualdad para comenzar el acto.

A continuación, Dª. María de la Rosa Jiménez Salazar, participante de la Fundación Secretariado Gitano, a través de una actividad lúdica explicó algunos pequeños detalles del motivo de conmemoración de este día: Conmemoración del Día 8 de abril Día Internacional del Pueblo Gitano realizando algunas preguntas a los/as asistentes. Al mismo tiempo, se ofrecieron tres talleres para el alumnado que se había invitado de los centros educativos tales como pintar las caras, elaboración de pulseras y pintar abanicos con los colores de la bandera del Pueblo Gitano.

Por otra parte, se procedió a la lectura de un manifiesto conmemorativo de tal efeméride a cargo de un joven gitano onubense, referente positivo en la comunidad gitana, Don. Jesús Pérez Montaño.

Para finalizar el acto, repartieron a todos los/as asistentes el himno del Pueblo Gitano Gelem-Gelem y, arrojando las personas asistentes pétalos de flores rojas a la ría. Este momento recuerda a las víctimas gitanas que perdieron su vida en el holocausto nazi durante la segunda guerra mundial, nuestro cometido no es mirar al pasado con actitud resentida, sino record.ar para no caer en el olvido y que hechos como estos no se vuelvan a repetir.

El motivo de que sea el agua el hilo conductor de esta actividad, es porque representa en cierta forma el nexo que unifica a un pueblo sin patria, un pueblo disperso por todo el mundo y que como el río fluye por diferentes países ajeno a las fronteras entre uno y otro. Es la evocación viva de una cultura, de un pueblo libre, y del mundo, el Pueblo Roma/Gitano. Resalta, que todo el acto fue moderado por Dª Candela Villar Vargas, voluntaria de la Fundación Secretariado Gitano.

Distintos centros educativos acudieron al acto tales como Colegio Hispanidad, Colegio Salesiano Cristo Sacerdote, Colegio Diocesano, Sagrado Corazón de Jesús, Colegio Onuba, Colegio Andalucía, I.E.S. La Marisma, Jabatos y SEPE Torrejón. Para esta participación han estado trabajando durante toda la semana la historia y cultura del pueblo gitano.