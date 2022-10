Denuncian demoras de hasta cinco meses por la "alarmante" falta de fisioterapeutas en Huelva

Un mínimo de 50 fisioterapeutas más es lo que necesita la provincia de Huelva, según las estimaciones de CSIF, que alerta de una "alarmante" escasez de personal, a la que se le une la no cobertura de las sustituciones (por ausencia reglamentaria y sobrevenidas de los profesionales). Un escenario que se traduce en "preocupantes" listas de espera que "dejan sin servicio a cientos de usuarios", afirman desde el sindicato.

Para realizar tales afirmaciones, CSIF ha recabado datos reales de las salas de fisioterapia de la provincia de Huelva. Un ejemplo es el de Almonte, que da cobertura a Matalascañas y El Rocío y cuenta con una población total con asistencia sanitaria de 24.577 habitantes. Allí, según la central sindical, se acumula una demora de cinco meses para los pacientes derivados de atención primaria, y de 60 días para los derivados de médicos especialistas. A esta sala, además, "le falta tanto el aparato de ultra sonidos como el de electroterapia combinada", añaden.

Otro ejemplo que ponen es Moguer que da cobertura a Palos de la Frontera y Mazagón, y que cuenta con casi 30.000 habitantes con asistencia sanitaria. Mantiene una lista de espera de cuatro meses para pacientes derivados de atención primaria y 45 días para los derivados del hospital. "En cuanto a las dotaciones, faltan los aparatos de electroterapia y material básico como bicicletas estáticas", expone CSIF.

Por último, tratan el caso de La Palma del Condado, que también cubre a otros cinco pueblos de la zona de El Condado. En este sentido, explica CSIF, solo hay una profesional en turno de mañana que tiene que desplazarse por sus propios medios a los domicilios de los pacientes que no pueden desplazarse para recibir sus tratamientos. "Esto implica el cierre de la agenda de los que sí acuden en esos tramos de horas o días", afirman.

Al problema de personal "hay que sumar las necesidades y la falta de dotación de las salas de fisioterapia de, prácticamente, toda la provincia" aunque, como ha comprobado CSIF, "las mayores deficiencias se registran en el Distrito Condado-Campiña". El mobiliario de rehabilitación de las salas, como los bancos o las camillas, "son antiguos y están muy deteriorados e incluso no cumplen la normativa sobre ergonomía postural de los profesionales mientras realizan su trabajo", subraya el sindicato.

“Hay equipos de electroterapia que han dejado de funcionar y no se han sustituido o que se averían continuamente y que, por su antigüedad, no tienen repuesto. Además, no se lleva a cabo un control sobre las revisiones periódicas de Electromedicina de estos equipos y, sobre todo, en los de alta frecuencia, cuyo mantenimiento es importantísimo para la seguridad y salud de los profesionales y pacientes”. Este es uno de los testimonios que ha recabado el sector de Sanidad del sindicato CSIF para comprobar la situación en la que se encuentran los profesionales de Fisioterapia de la provincia de Huelva. Desde la central sindical se asegura que la gestión de esta especialidad “deja mucho que desear y se ha convertido en un servicio decadente, falto de personal y de recursos, con largas listas de espera para los pacientes”.

Según argumentan los propios fisioterapeutas, es “deprimente hacer el trabajo cuando hasta el material básico para realizar los tratamientos está obsoleto y deteriorado”. Como muestra de esta situación, CSIF explica que las salas de los servicios de Fisioterapia y Rehabilitación de Moguer, Ayamonte y Bonares dependen de un convenio con los ayuntamientos, que proveen a los Distritos Sanitarios de los locales para prestar este servicio. Estas dependencias cedidas por las entidades locales “tienen graves deficiencias y no pasan las inspecciones de Salud”; en Moguer, precisamente, la sala se encuentra en dependencias ubicadas bajo el Pabellón Municipal de Deportes.

Otra cuestión de relevancia es que "no se cuenta con una agenda o aplicación para poder reflejar la evolución de los tratamientos en la historia clínica digital del paciente", lo que imposibilita a otros profesionales el acceso a la información sobre el proceso de Rehabilitación. CSIF asegura, en este sentido, que “la comunicación entre Medicina Física y Rehabilitación (los médicos de los centros hospitalarios que prescriben los tratamientos y el equipo de fisioterapeutas de Atención Primaria -que ejecuta esos tratamientos-, no solo no está informatizada sino que es rudimentaria”.

Analizada la situación, el sindicato CSIF ha querido reconocer la labor de los fisioterapeutas, con una formación muy reconocida, y ha exigido un "compromiso de la Administración para contratar a profesionales en turno de tarde" en aquellas salas con mayor dispersión y mayor carga de trabajo, lo que provoca que la demore se dispare y el personal sufra la presión asistencial.