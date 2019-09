Denuncia contra Fertiberia por un delito contra la salud pública

Miembros de la asociación Mesa de la Ría han denunciado ante la Fiscalía a Fertiberia por un delito contra la salud pública por su actuación con los denominados "fosfoyesos negros", localizados en una zona de las balsas y con niveles de radiación muy superiores a los normales.

La denuncia se extiende también de manera explícita contra el gerente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Rafael Romero, por "ocultación y tergiversación de hechos constitutivos de riesgos para la salud de las personas en las numerosas manifestaciones que constantemente realiza en Twitter y Facebook" y, de modo muy concreto, respecto a los fosfoyesos negros "su actitud conlleva además el agravante de alevosía y de ejecutar el hecho mediante recompensa económica".

Huelva Información contactó ayer con Romero, quien rehusó hacer declaraciones hasta que no obre en su poder la denuncia porque por ahora "no tengo noticias ni nadie me ha comunicado nada".

La denuncia recuerda a la Fiscalía que a comienzos de 2009 la Dirección General de Sostenibilidad requirió a Fertiberia la presentación de un plan de restauración de los fosfoyesos en las marismas de Huelva, y que el informe realizado por Tragsatec, presentado en 2010, evidenciaban la existencia de "fosfoyesos negros", concretamente en la zona 3 de las balsas, con unas características radiológicas y recomendaba la realización de nuevos estudios.

Fertiberia encargó el informe a Lainsa, que concluyó que "los valores máximos admitidos son superados hasta en 15 veces en el caso del uranio y el radio 226. En 20 veces el plomo 210 y en 30 veces el torio 23; todas estas sustancias tóxicas altamente peligrosas por su elevado nivel radiológico".