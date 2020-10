Dentix cierra y deja en la estacada a decenas de clientes en Huelva

El grupo empresarial dedicado a la odontología Dentix ha solicitado ante los tribunales concurso voluntario de acreedores. Los problemas económicos de la compañía, agravados por la crisis sanitaria y por no haber alcanzado un acuerdo de refinanciación, la han llevado a echar el cierre en toda España. En Huelva, la medida afecta a sus dos clínicas, la del centro comercial Holea y la de la calle Concepción, con decenas de víctimas que se han quedado sin sus tratamientos y que, en muchos casos, se encuentran pagándolos a plazos.

Esa es la situación de Luisa Del Pino, quien explica a Huelva Información que "nunca sospeché que esto pudiera suceder". La mujer pidió en agosto del año pasado un presupuesto que paga cada mes (a través de una financiera) para "ponerme cuatro implantes en la boca". Este rondaba los 4.000 euros.

Al principio todo iba bien. "En febrero fue la última vez que me vieron con normalidad". Llegado el estado de alarma, Dentix cerró sus centros. "Abrieron en junio y yo llamaba a mi clínica y me decían que no se había incorporado todo el personal", cuenta Luisa. Asegura que la "marearon" diciéndole que se repitiera una radiografía que ya se había hecho con anterioridad. "Luego, en agosto, que no había cirujanos porque estaban de vacaciones". Por fin el mes pasado consiguió una cita, "pero me la llegaron a anular dos veces con la excusa de que la médica estaba de baja".

Harta de tanta dilación, Del Pino se acercó al establecimiento de la calle Concepción y "el director me dijo que si no me había enterado del concurso de acreedores". Asustada, puso pies en polvorosa y se plantó en su clínica, la de Holea. "Allí había unas 40 personas y el director se había pirado; solo estaban la recepcionista y la auxiliar aguantando el chaparrón".

Ellas explicaron a los clientes que los médicos "se habían ido cogiendo la baja para no trabajar gratis". El revuelo fue tremendo.

Luisa ha presentado una hoja de reclamaciones e "intenté hablar con la financiera, pero no me da solución". Es por ello que decidió plantarse en la comisaría de la Policía Nacional e interponer una denuncia. "Dentix ha cobrado todo y no me ha hecho prácticamente nada". Es más, no le habían colocado ninguno de los cuatro implantes que está pagando, valorados en unos 3.500 euros. "Me quedan por pagar cuotas hasta 2022", se lamenta la onubense.

Las víctimas se están adhiriendo a la plataforma de afectados de Facua, en la que ya constan unos 50 perjudicados de la provincia, "pero irá subiendo", avanza a este diario la organización. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, explica a Huelva Información que un detalle a tener muy en cuenta es que los damnificados deben "reclamar a la clínica su historial; si está cerrada, hay que dirigirse a la matriz". Este documento es imprescindible para poder reclamar.

Sánchez anima a los usuarios a adherirse a la plataforma y exigir "lo que es suyo, porque si no, te van a seguir pasando el recibo cada mes". En caso de que el tratamiento se pague a plazos, "la financiera te tiene que devolver el dinero de lo que no has disfrutado, eso es así por ley; además, no tienes que pagar ningún recibo más".

El asunto se complica si el abono se realizó directamente a Dentix, puesto que entonces habría que litigar en los tribunales y "pocos fondos va a tener la empresa para pagar lo que debe".