Demostración de superación en el modelaje

Nunca hay límites cuando quieres cumplir tu sueño, y mucho menos si sientes el rechazo por parecer diferente. Para el onubense y modelo David Márquez, esta ha sido la máxima a seguir desde que era pequeño. Su pequeña cojera fue motivo de rechazo en numerosos lugares, sin embargo, la perseverancia del joven de 23 años ve ahora sus frutos. Constancia, lucha y superación son algunas de las palabras que pueden definir a David, un soñador que convirtió lo que anhelaba en una realidad.

El ahora modelo nació a los seis meses de gestación, lo que le generó una leve cojera casi imperceptible y que en ningún caso le impidió creer en sí mismo. Para David Márquez, el hecho de dedicarse al mundo del modelaje era su gran sueño desde que tenía uso de razón. Sin embargo, la oportunidad no llamó a su puerta hasta hace unos meses. Así, explica que “en octubre me llamaron de Mister Global Huelva para presentarme a su gala y acepté”. Este evento supuso no sólo el inicio de la carrera del onubense, sino también toda una oportunidad para brillar, ya que a partir de su paso por el concurso, David comenzó a formarse en Alas Models Agency (Huelva). Allí impartió seis asignaturas durante cuatro meses y aprendió fotografía, pasarela e incluso inglés con el objetivo de dar el salto a nivel profesional. Como muestra de su talento, en el último desfile de la agencia la directora de la misma, Eva Álvarez, lo nombró “modelo revelación”.

Actualmente, David Márquez ha orientado su carrera al mundo del modelaje, pero otra de sus grandes pasiones es el cine, donde también se ha iniciado en los últimos meses. Por el momento, el onubense ha realizado una serie para Canal Sur y dos para Antena 3. La primera de ellas es la conocida Allí Abajo, y la segunda será uno de los próximos estrenos de la cadena de televisión, que se titula Toy Boy.

Entre estas dos profesiones, David Márquez se siente más cómodo en la primera de ellas y ha trabajado en numerosas campañas para marcas de ropa a nivel nacional como Spagnolo o Celopman y trabaja también de la mano de la Escuela de Modelos Ana Alicia Ruiz, en Málaga.

Su discapacidad, afirma, le ha puesto dificultades a lo largo de su vida, sin embargo, considera que la clave de su éxito ha sido “mostrarme tal y como soy sin dar un mensaje concreto, sino dejar simplemente que la gente me conociese”.

En un futuro cercano, David tiene el objetivo de irse a vivir a Madrid y ampliar su carrera hacia otros lugares e incluso comenzar otros proyectos. Entre los más recientes, está a la espera de participar en un videoclip y participar en nuevas series.

Como mensaje a las personas con discapacidad, el joven modelo tiene un mensaje claro y señala que “si quieren conseguir algo, sea lo que sea, que luchen siempre y que no se vengan abajo porque en mi caso, yo estoy logrando poco a poco lo que quiero”.

En cuanto al mundo del modelaje, y como consejo a quienes se inician en él, Márquez apunta que “deben saber lo que quieren hacer porque hay muchas vertientes” y señala que “lo que se necesita es trabajar fuerte e intentarlo porque, como digo siempre, una puerta cerrada puede significar la apertura de muchas otras y seguir siempre hacia delante.

Creer, poder y hacerlo son las tres grandes palabras en el diccionario de un chico cuyo futuro es más que prometedor y que ya se ha convertido en todo un ejemplo de superación.