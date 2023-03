Defensa personal para mujeres: así es el curso que triunfa en la Universidad de Huelva

El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFD) de la Universidad de Huelva ha valorado el gran éxito de participación en la Jornada Defensa Personal para Mujeres y Soo Bahk Do, que se desarrolló en la tarde del pasado sábado en el Pabellón de Deportes Príncipe de Asturias, en el Campus de El Carmen de la UHU.

Esta exitosa actividad, que se celebra en la Onubense desde hace diez años, se enmarca en la programación deportiva 2022-23 del SAFD, y ha consistido en un curso de defensa personal para mujeres. Las encuestas realizadas a las participantes manifiestan una muy alta satisfacción con el curso, valoración que se ha correspondido con una alta participación en estas formaciones en cada una de las convocatorias.

Estos cursos se organizan en colaboración con la escuela de artes marciales internacionales Soo Bahk Do - Moo Duk Kwan, y todos los años han sido impartidos por Diego Salinas Sa Bom Nim, maestro instructor internacional 6º Dan de la Moo Duk Kwan. Es miembro del Comité Técnico Europeo de la Soo Bahk Do Moo Duk Kwan, director del Departamento Técnico de Defensa Personal Policial y Femenina y uno de los cinco miembros del Comité Técnico Internacional de la Moo Duk Kwan.

Cabe destacar también que la Universidad de Huelva es, en Andalucía, la única escuela oficial existente de la Moo Duk Kwan, en la que se vienen dando clases de Soo Bahk Do Moo Duk Kwan desde 2012, de forma gratuita, para toda la comunidad universitaria. En la actualidad, las clases son impartidas por Emilio Moreno San Pedro, profesor del Departamento de Psicología Clínica y Experimental de la Universidad de Huelva, 1º Dan, Jo Kyo Nim (instructor regional/nacional), presidente de la Asociación Nacional de Soo Bahk Do - Moo Duk Kwan y fundador de la Asociación Andaluza de Soo Bahk Do Moo Duk Kwan, y por Francisco Javier Núñez Vázquez, 1º Dan, Jo Kyo Nim (instructor regional/nacional) y presidente de la Asociación Andaluza de Soo Bahk Do Moo Duk Kwan.