"Decepción" entre los impulsores de la galería fotográfica destrozada en Huelva

"Tristeza y decepción" entre los impulsores de la galería fotográfica al aire libre de Santa Marta. Apenas diez días después de su inauguración, la exposición amaneció este viernes con ataques vandálicos, los cuales han destrozado más de la mitad de las imágenes proyectadas.

Las fotografías que componen la muestra presentaban roturas este viernes por la mañana, por lo que se deduce que el ataque se perpetró durante la madrugada. Un golpe al arte que, para los promotores We Are Photo, ha dejado un sentimiento de "impotencia" porque "habíamos preparado este proyecto cultural con mucho amor y esfuerzo", reconocen a este diario.

Entre el Ayuntamiento de Huelva y los impulsores de la galería fotográfica estudian ahora la posibilidad de reparar los daños y volver a colocar la exposición afectada, de Jorge Fuembuena. Otra opción, explican, es retomar el proyecto con las dos próximas muestras, la de Cristina de Middel, del 9 de mayo al 5 de junio, y la de Estela de Castro, del 6 de junio al 30 de junio. Lo que sí es seguro, subrayan desde We Are Photo, es que "nuestra idea es seguir con el proyecto porque lo consideramos muy positivo para la ciudad". Asimismo, expresan, "confiamos en que sea un acto puntual y que no se vuelva a repetir".

El suceso también fue condenado por el Ayuntamiento de Huelva a través de sus redes sociales: "La ciudad la hacemos entre todos, por eso hacemos un llamamiento al civismo para que podamos seguir disfrutando de estas propuestas", afirmaron.

Esta particular galería está compuesta por diez estructuras que albergan las obras correspondientes, así como una más para los créditos y estará situada en la Avenida Santa Marta de Huelva, aprovechando el muro que colinda con la barriada de la Hispanidad y el muro del Parque Moret.

Como actividad complementaria se impartirán unos talleres de Fotografía Participativa, en los que se trabajará con alumnos de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años de los Colegios Salesianos e Hispanidad. Los chicos tendrán la oportunidad de ver sus propias obras expuestas, pues una vez finalizados sus talleres, se realizará un mural con las fotografías de los niños y niñas.

Por último, como intervención final del proyecto se llevará a cabo la proyección de audiovisuales de fotógrafos de relevancia internacional al aire libre y un audiovisual con los trabajos de los alumnos de los talleres.