El día del atril en el Ayuntamiento de Huelva significa hacer balance, criticar y mirar un modelo futuro de ciudad. Un año esperando para poner los puntos sobre las íes en cada uno de los ámbitos que atañen a los onubenses. Un año para encender las llamas o renacer como un ave fénix tras unos minutos que mueven toda la balanza política. Y sin embargo, todo quedó en un escenario secundario –que no menos importante– en el Debate del Estado de la Ciudad que se celebró ayer en el salón de plenos capitalino. El coronavirus centró gran parte de los discursos para refrendar la unión de todos los grupos municipales en uno de los momentos más duros de la historia moderna. Con la economía vuelta del revés y la incertidumbre bailando en el plato de comida de cada onubense, se generó un vuelco en la oratoria para felicitarse por las actuaciones coordinadas y encaminadas para dar una respuesta social y humana a los afectados por el coronavirus. Eso sí, alguna que otra crítica se llevó el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz: “hemos echado de menos una coordinación más seguida desde el principio, teniendo que enterarnos por la prensa de medidas que se iban tomando”, apuntó la portavoz de Adelante Huelva, Mónica Rossi. Por su parte, el portavoz de Vox, Wenceslao Font apuntó que con la Covid “nos hemos dado cuenta que la unión nos hace más fuertes en la consecución de los objetivos”.

Ante el estancamiento económico, Cruz remarcó que la consigna diaria es “trabajar por una Huelva en la que lo primero sean las personas”. Generación de empleo, a través de la promoción e incentivación de las contrataciones con recursos 100% municipales ; la eliminación de tasas para dar luz al empresario y autónomo; o las ayudas directas a comerciantes, son algunos de las cuestiones que son presente y futuro. Cruz centró su atención en la industria “como motor de crecimiento” en la ciudad. Y más ahora con la pandemia azotando cada rincón. Sólo como ciudad industrial “podemos abordar un futuro de generación de empleo estable y de calidad”. Con pensamiento ambiental para “protagonizar la transición ecológica de la economía”. Lo dijo para “refrendar, una vez más y sin complejos de ningún tipo el apoyo de este alcalde a la industria”. Eso sí, una industria “limpia” y que aspire a ser “transformadora” con el objetivo de que Huelva sea “una oportunidad para empresas que trabajan en la finalización del producto”.

En esta línea se habló de la Huelva Verde. El PP recordó que ya se aprobó en Pleno optar a la Capitalidad. “Nos comprometimos a que el futuro de Huelva se inspire en los principios de la sostenibilidad de la Agenda 2030 en todas las áreas municipales”, expresó la presidente del grupo popular, Pilar Marín. Encaminado a la sostenibilidad, el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, señaló que “el futuro tiene que ser verde o sencillamente no habrá futuro”. Un hecho que hiló con la revisión del PGOU para que se enfoque ese tipo de ciudad. En este plan afirmó el alcalde de la ciudad que servirá para “definir la Huelva de la próxima década” y anunció que en los próximos días se iniciará al respecto el “proceso de participación ciudadana”. Marín apuntó que el PGOU “debe integrar y unir la trama urbana y sus polígonos industriales a través de zonas verdes”.

No dejó escapar la oportunidad Cruz para remarcar la “imperiosa necesidad de infraestructuras de comunicación para Huelva. “Les aseguro que seguiremos en esta batalla hasta lograr avances reales”. Sobre este asunto el PP señaló que es una “desconsideración que el Ministro de Fomento no le haya recibido, cuando sí lo ha hecho con el presidente de la Diputación o la subdelegada”. Ante los tratos institucionales, el portavoz de Cs, Guillermo García de Longoria, recalcó que “esta ciudad no puede renunciar y resignarse ante ninguna administración”. Lo dijo en un discurso en el que remarcó la participación ciudadana como eje de la gestión naranja ya que “lo importante es Huelva y no las siglas ni un cargo”. Por su parte Font pidió que “se siga trabajando al máximo y con quien haga falta –para el logro de demandas onubenses–: Sevilla, Madrid o Bruselas”. Por último, el concejal no adscrito, Néstor Santos, puntualizó que “Huelva se ahoga en batallas contras las administraciones”.

El de ayer fue el debate de las manos tendidas, el de muchos modelos de ciudad y el de las demandas ciudadanas. Hay muchos modelos puestos encima de la mesa. Aunque todos ellos se vertebran para enriquecer la vida económica y social de los onubenses.

Proyecto CEUS

“Tampoco Huelva puede perder la oportunidad de lo que supone el proyecto CEUS”, señaló Cruz, quien apuntó que el Ayuntamiento “va a seguir estando ahí para que salga adelante el proyecto”. Por su parte, García de Longoria expresó que hay que “pelear ante todas las administraciones de la misma manera y con la misma decisión como debemos hacer con el proyecto CEUS”.

Fosfoyesos

Cruz señaló que se seguirán sumando esfuerzos con la Universidad “para que avance el trabajo del Comité de Expertos de cara a concretar la mejor solución”. Así se está a la espera de conocer el análisis que se realiza de la DIA favorable que ha emitido el Ministerio. “Ya por lo menos hay un camino, una vía de solución”, aunque “puede no ser la que más nos gusta”, apuntó Néstor Santos. Por su parte Mesa de la Ría y Adelante Huelva mostraron su rechazo al proyecto de Fertiberia. “La concesión de la DIA es una mala noticia para Huelva”, señaló Mónica Rossi, quien pidió una acción “contundente” por parte del Ayuntamiento.

Pasado Popular

El portavoz del grupo municipal socialista, Francisco Baluffo, recordó la travesía del Gobierno del PSOE durante estos cinco años. “Recordemos el panorama que lamentablemente nos encontramos, después de 20 que fueron un monumento al despilfarro y al desgobierno”, en referencia a los años de gobierno del PP. “Nos endeudaron sin importarles lo más mínimo la salud económica de la ciudad y del Ayuntamiento”. Pero “hemos reducido la deuda en más de 90 millones de euros”.