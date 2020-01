David Cordón: “Como Rey Mago pido salud, bondad y trabajo a todos los onubenses”

David Cordón es uno de los mejores deportistas que Huelva ha visto nacer en sus entrañas y así lo atestiguan los múltiples éxitos logrados durante su trayectoria profesional. En su especialidad, el fútbol playa, destacó, presumiéndose como un fijo en la selección española. En su palmarés sobresalen dos subcampeonatos del Mundo (2003 y 2004), dos campeonatos de Europa (2001) y (2004) y la elección como mejor jugador de la Euroliga en 2004.

–¿En qué momento recibe la llamada que le comunica que va a representar a uno de los Reyes Magos en Huelva?

–Cuando me llamó el alcalde, Gabriel Cruz, me encontraba en Dubai viendo un torneo de fútbol en el que jugaba mi hijo. Por el lugar donde me hallaba me pilló totalmente de sorpresa y cuando me explicó que merecía ser el Rey Gaspar no pude contener la ilusión por una experiencia que solo ocurre una vez en la vida.

–Una alegría tremenda vivir algo de este calibre.

–Efectivamente. Es una ilusión que difícilmente se puede explicar con palabras porque es una situación que, aunque siempre sueñas con que se produzca, no la ves como algo real. Por ello, fue totalmente inesperado.

–Cuando le comunican la noticia, ¿qué motivos le dan para explicarte que merece ser Rey Mago?

–Gabriel Cruz me expresó que todo se resumía en los valores que había trasmitido desde mi ocupación profesional, el fútbol playa. Igualmente, también me recordó todos los éxitos deportivos con la selección española, lo cual me permitió llevar el nombre de Huelva por todo el mundo, tarea que siempre hice con gusto.

–¿Decidió el rey o estaba ya decidido desde el Ayuntamiento?

–El rey que encarno estaba seleccionado con anterioridad. Si me preguntas por mi favorito, nunca pensé en un preferido, pues ya es suficiente regalo la posibilidad de formar parte de la comitiva. Representando al Rey Gaspar, tengo el objetivo de hacer realidad los deseos de los niños y transmitir todos los valores que caracterizan a mi persona, donde el entusiasmo tiene gran cabida por todo lo que supone para mí.

–Como Rey Mago, ¿qué deseos y regalos pide para Huelva para el próximo año?

–Primeramente, pido salud, que es lo más trascendental. Además, deseo y ansío que todos los onubenses puedan conseguir sus objetivos, entre los que figuran el trabajo que, por desgracia, escasea en estos tiempos. Con ello, busco que puedan ser lo más felices posible, además de buenas personas.

–¿Son los niños los grandes protagonistas de este día?

–Claro, si bien es cierto que me hace mucha ilusión tener un trato cercano con los más mayores el día 5 por la mañana. Para los más pequeños pido magia y que cumplan sus sueños, además de que todos tengan la posibilidad de disfrutar de sus regalos en la noche más mágica del año.

–El Rey Melchor se personó en este periódico sin haber sido coronado, pero usted ya ha podido disfrutar de este entrañable acto.

–Una vez que participas en la coronación y recibes tu vestimenta y corona comienzas a creértelo un poco más. Tuve la suerte de que pudieron acompañarme mis padres y otros familiares en un acto único, emocionante y en el que te transmiten de la mejor forma posible lo que supone ser Rey Mago en la tierra que más quiero.

–De las actividades planificadas para estos intensos días, alguna le hace especial ilusión?

–No podría decantarme por ninguna. Por un lado, la visita a los hospitales y asilos debe ser muy emotiva por todo lo que supone el trato con los más mayores y con los niños que no pueden pasar la noche de reyes en su casas. Ahora bien, también estoy deseando recibir las cartas de los pequeños porque el trato es muy cercano y podré, además, escuchar sus peticiones y deseos de primera mano. Por último, no puedo dejar pasar por alto la Cabalgata, el broche de oro más especial, con la que podré ver desde el otro lado a los onubenses irradiar su felicidad y alegría.

–¿Ha podido tener contacto con alguno de los Reyes Magos de otros años?

–Precisamente, he podido hablar con Manuel Jesús Rubio, quien encarnó a Baltasar hace unos años. Con sus palabras ya me entra el gusanillo de vivir la experiencia, pues me explicó que la vivencia es única y me recomendó disfrutar estos días a tope porque nunca los podré olvidar.

–¿Ya tiene elegidos a sus pajes?

– Sí, todos serán amigos y familiares. El problema con el que me topé es que mucha gente quería estar ahí conmigo y que, por supuesto lo merecían, pero los llevaré en mi corazón y, de un modo u otro, me acompañarán durante todo el recorrido.

–¿En qué deberíamos mejorar según el criterio del Rey Gaspar?

–Sobre todo en la bondad. Si no somos buenas personas no vamos a ninguna parte como sociedad.