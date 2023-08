Cult of the Lamb y Don’t Starve Together se unen para una colaboración especial

Cult of the Lamb celebra su primer aniversario y, para conmemorarlo, el juego de Massive Monster y Devolver Digital ha dado la bienvenida a una colaboración especial con Don’t Starve Together, el famoso juego de supervivencia de Klei Entertainment.

Mediante una actualización gratuita ya disponible, Cult of the Lamb ha dado la bienvenida al modo de juego Penitencia, en el que el Cordero tiene que comer y dormir para sobrevivir, junto a sus seguidores.

Otras novedades de la actualización son la llegada del Webber de Don’t Starve Together como nueva forma única de seguidor, y una variedad de decoraciones para el culto inspiradas en el juego de Klei Entertainment.

Por su parte, la colaboración también trae novedades a Don’t Starve Together. En este caso, el juego recibe una nueva baratija con forma de corona del culto del Cordero que se puede encontrar en el Oasis.

“La corona puede entregarse como tributo al Antlion, que recompensará a los jugadores con planos para crear una decoración de base de tabernáculo, un suelo de ladrillo que aumenta la velocidad y un nuevo y elegante suelo de oro.”, añade el anuncio.

También se ofrecerá una bonificación de inicio de sesión por tiempo limitado que otorgará a los jugadores un objeto gratuito y skins de mascotas para llevar al Cordero y su equipo a su próximo mundo.