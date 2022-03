“Cuidar a cientos de familias de huelva en estos años ha sido y es mi objetivo constante”

Ayer, en vísperas del Día de Andalucía, la Junta de Andalucía a través de la Delegación del Gobierno en Huelva, le ha entregado la distinción de Bandera de Andalucía a la empresa onubense Grupo La Paz. Su fundador y presidente Francisco Jesús Rodríguez Morales nos atiende para analizar que supone dicha mención tan reconocida y analizar la trayectoria de un emprendedor moguereño instalado en Huelva desde hace muchos años.

–¿Qué significa para usted y su grupo empresarial, Grupo La Paz, la entrega y el reconocimiento público con la concesión de la Bandera de Andalucía?

–Este hecho supone un reconocimiento a la labor que Grupo La Paz lleva desarrollando en Huelva y provincia más de 30 años. Una delicada atención a las miles de familias que hemos atendido y atendemos cada día desde una dimensión humanística de la persona, cuidando de los más pequeños detalles. A través de los distintos sectores a los que nos dedicamos, atendiendo especialmente a los más reconocidos en Huelva, desde Grupo La Paz trabajamos por cuidar en el ámbito del deceso a las familias que atraviesan la pérdida de un ser querido. Siendo en esos momentos los profesionales que necesitan estando siempre a la altura de dichas circunstancias.

–¿Treinta años cuidando de familias?

–En efecto, desde que comenzamos a través del sector asegurador y en paralelo de los servicios funerarios y posteriormente tanatorios, nuestro principal objetivo y razón de ser fue la de distinguirnos en estos sectores por un cuidado especial de las familias de Huelva que depositan su confianza en nosotros. Ya sea a través de una tradicional póliza de decesos contratada con nosotros, o directamente contactándonos para la prestación inmediata de un servicio. La idea transversal que siempre hemos tenido como horizonte ha sido, y sigue siendo, la de tratar con una gran profesionalidad y sensibilidad a todas aquellas personas de Huelva que nos necesitan cada día.

–¿Cómo ha sido atender a todas esas familias que han sufrido una pérdida durante la pandemia del COVID-19?

–Ha sido muy duro. Y así lo hemos vivido todas las empresas del sector en España. Los profesionales de nuestro grupo, especialmente aquellos que estaban en primera línea de fuego, hemos sufrido con estas familias, hemos llorado en silencio el no poder ayudarles ante las restricciones y situaciones provocadas por la pandemia, sobre todo, aquellos primeros meses de confinamiento. Lo hemos pasado muy mal, ya que ante el sufrimiento que ya supone la pérdida de un ser querido, durante esta pandemia el sufrimiento ha sido increíblemente mayor para todas las familias por muchos motivos: el no poder despedirte de ellos, no tener ese tiempo de despedida, la soledad de tantas personas llorando a su ser querido sin el consuelo y los abrazos de los suyos…

Esta pandemia ha sido una tragedia interiorizada por tantos profesionales del sector funerario que nos ha dado momentos nunca vividos de dureza e intensidad. Aunque a la vez, nos hemos sentido más útiles que nunca haciendo lo imposible por ayudar a nuestra sociedad ante un enemigo común como es el virus del COVID-19. Una experiencia empresarial de la que hemos aprendido a valorar aún más la labor que desarrollamos como último eslabón de la cadena socio-sanitaria.

–¿Su trayectoria emprendedora ha sido siempre una constante general en las empresas que ha iniciado en estos años?

–Llevo 55 años de empresario, primero en Moguer y luego desde Huelva para la ciudad y la provincia. En estos más de treinta años de existencia de Grupo La Paz, la necesidad de emprender y ser pionero en algunas cuestiones ha sido un estímulo diario para mi equipo y para mí. Emprendimiento, innovación y búsqueda de la excelencia en el trabajo bien hecho, unido a la honradez y transparencia ante los clientes es una prioridad si quieres que la trayectoria de una empresa sea larga y duradera, sostenible en el tiempo y reconocible por la sociedad en la que estás.

–Con esa capacidad de innovar y ser pionero ¿cómo surgió el tanatorio de Moguer que esta semana cumple su 20º Aniversario?

–Siempre he creído que había que dar mayores cuidados de los que se les podía prestar a una familia de Huelva hace unos años atrás. Por ello, a mediados de los años 90, cuando no existían este tipo de instalaciones prácticamente en Andalucía y en el resto de nuestro país, me movió la idea de colaborar a una mejor atención a mis vecinos de Huelva, Moguer y otros pueblos cercanos, ofreciéndole unas instalaciones confortables y llena de variados servicios, para servirles de ayuda en unas circunstancias siempre tan difíciles. Y así pues, elegí un terreno donde construir el actual Tanatorio de Moguer. Sin haber visto ninguno, entendía que el concepto, que luego las demás empresas han seguido, debía ser de una línea lo más cercana a un hotel y lo más alejada de lo que se conocía como los velatorios de los hospitales.

Esta semana, efectivamente, hace 20 años que inauguramos dichas instalaciones con la novedad de ser el primer tanatorio de Huelva y provincia que se había ideado a mediados de la década de los noventa. Debo confesar que me costó mucho esfuerzo hacer entender dicho servicio, pero a día de hoy me satisface haber sido pionero en nuestra tierra con este tipo de servicios adicionales al servicio funerario que se venía prestando.

Actualmente, la inmensa mayoría de los municipios de nuestra provincia cuentan con instalaciones de tanatorio, bien a través de la iniciativa privada o pública. Y Grupo La Paz cuenta con casi una docena de instalaciones desde Ayamonte hasta La Palma del Condado, para seguir ayudando con instalaciones que son necesarias para los ciudadanos y trabajando por prestar una atención exquisita las 24 horas del día a los familiares y usuarios que hacen uso de ellas.

–Hablando de excelencia, ¿qué resalta hoy como cuestiones preferentes en Grupo La Paz?

–Desde mis inicios, y así lo sigo transmitiendo a las decenas de profesionales que forman Grupo La Paz, la calidad y la transparencia con un trabajo bien hecho son la identidad de nuestra actividad en cualquiera de los sectores que nos encontramos. Por ello, mi preocupación por contar con sellos de calidad que lo acreditasen, como fue ser los primeros en Huelva y segundos en Andalucía en obtener dicha certificación por la prestigiosa entidad AENOR. Y la honradez y la transparencia en el trato con los clientes. No se trata de vender, se trata de cuidarles con nobleza y profesionalidad siempre. Ahí ya está el éxito de la continua confianza de las personas y familias que nos llaman cada día.

También es cierto, que hoy seguimos en esa búsqueda constante de la excelencia en el servicio apostando por flotas de vehículo del más alto nivel, instalaciones completas en servicios y con altos estándares de calidad en la construcción, invirtiendo cada día más en la formación de los profesionales que trabajan en el grupo.

–Se ha resaltado de usted y de su grupo empresarial la Obra Social con la que cuenta y su compromiso con la sociedad de Huelva, ¿qué nos puede señalar sobre ello?

–Como bien dice el sabio refranero español: “es de bien nacidos ser agradecidos”. Pues bien, considerando mis profundas convicciones cristianas, que mi padre me transmitió, me mueven a contribuir al bienestar de los que me rodean y en la construcción de una sociedad más solidaria y justa. Además, creo que, el contar con la confianza de miles de familias de Huelva es de obligado agradecimiento y compromiso por parte de las empresas en devolver dicha confianza de los ciudadanos hacia la sociedad en la que vivimos.

Por ello, nuestra Obra Social lleva años cuidando especialmente de aquellas familias con situaciones complicadas, prestando servicios funerarios de manera gratuita a aquellos que carecen de los suficientes recursos, además de realizarlo también con instituciones religiosas arraigadas en nuestra ciudad y provincia que se dedican a la atención de personas más vulnerables o desfavorecidas. Incluso, desde hace años colaboramos con los ayuntamientos y otras administraciones, para casos de personas sin hogar, de violencia de género o de otras situaciones de una gran dureza.

La Obra Social de Grupo La Paz, que pronto dará un paso más en consolidación pública y ampliación de sus acciones, es finalmente el sentido de nuestro grupo y la manera de agradecer a nuestros clientes que nos elijan cada día.

–Después de 55 años de empresario en Huelva y realizando todo lo que nos cuenta, ¿que prepara como futuro para su grupo de empresas?

–En Grupo La Paz contamos con un grupo de profesionales y personas comprometidas con su trabajo y con las familias que nos eligen. La diversificación en diversos y muy diferentes sectores está siendo una realidad que estoy impulsando para que nuestro sello de identidad y la esencia de este grupo abarque nuevas actividades al servicio de Huelva y su provincia.

Por otro lado, la incorporación de nuevos proyectos, servicios, productos adaptados a la actual sociedad y a la demanda de las personas está siendo mi dedicación actualmente. Me encanta trabajar y me encanta cuidar al máximo de nuestros clientes y colaboradores. Eso me mueve cada día para venir con ideas y proyectos nuevos, buscando que Grupo La Paz continúe siendo una empresa reconocible y reconocida en nuestra tierra. Y que tras 30 años de consolidación, la segunda generación que ya se encuentra incorporada trabajando, lo siga haciendo cada día mejor para que la tercera generación tome las riendas dentro de otros 30 años.