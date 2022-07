Cs pide que se reclame “a todas las administraciones” las inversiones prometidas para la ciudad

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido que se reclame “a todas las administraciones” las inversiones que se han prometido para la ciudad y la provincia onubense después del nuevo agravio que se está sufriendo con la eliminación durante todo un fin de semana de julio, en plena temporada de verano, de las conexiones ferroviarias con Sevilla.

García de Longoria, ha recordado que en octubre de 2021 se aprobó en el Debate Sobre el Estado de la Ciudad del Ayuntamiento de Huelva la creación de una plataforma reivindicativa que se denominó ‘Huelva lo Merece’ y que “desgraciadamente nueve meses después no se ha hecho absolutamente nada, no se ha puesto en marcha y ni siquiera se ha convocado a los agentes sociales, económicos e institucionales de esta ciudad”.

El portavoz de Cs ha señalado que “propusimos y se aprobó por mayoría la creación de esta plataforma como un instrumento para reivindicar a todas las administraciones las inversiones que Huelva necesita y que desgraciadamente, año tras año, se están negando”.

Desde el Grupo municipal, ha manifestado García de Longoria, “entendemos que debemos exigir lo que a Huelva le corresponde y que además hay que hacerlo ante todos, no vale que un partido excuse a una administración porque gobierna en ella o que ataque a otra porque no gobierna. No podemos seguir callando ante ningún agravio sea la administración que sea porque se lo debemos a la ciudad de Huelva”.

“Tenemos que huir del ‘y tu más’ que no lleva a ninguna parte y luchar todos unidos para que Huelva de una vez por todas tenga las infraestructuras que necesita, debemos dar un golpe en la mesa, reaccionar de una vez por todas y que esa plataforma sea liderada por el propio alcalde de Huelva porque es el tiempo del liderazgo, de la valentía y de luchar por nuestra ciudad ante todas las administraciones”.