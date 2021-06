Cruz señala que Juan Espadas tiene que "marcar el ritmo" en el PSOE andaluz

“Juan Espadas es el que tiene que marcar el ritmo, la pauta y orientar las decisiones en el partido en Andalucía”. Así lo ha manifestado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que ha indicado que “hay un resultado que es clarísimo y lo han dicho los militantes: queremos que Juan Espadas sea el candidato a la Junta de Andalucía.

Cruz ha recordado que Susana Díaz ya anunció la noche de las Primarias que renunciaba “a presentarse a los procesos orgánicos venidero, por lo tanto,en estos momentos, con independencia del desarrollo de los procesos orgánicos, tenemos un liderazgo claro que es el de Juan Espadas”.

De manera que “tanto esa candidatura a la Junta de Andalucía como las decisiones que se tengan que tomar en el partido se tendrá que hacer bajo la dirección de Espadas”.

El alcalde de Huelva no cree “que haya ningún problema y se genere ningún tipo de tensión porque la militancia se ha pronunciado. No creo que haya ningún tipo de contrapeso porque Susana Díaz ya dijo que no iba a optar a la secretaria general del partido, no tiene ningún sentido estar cuatro meses con desequilibrios”.

Ha señalado que “no sé cuál es la solución, la salida que se puede tener, si es vía gestora o vía de agotamiento del mandato de quienes ahora dirigen el partido a nivel regional, pero lo que está claro es que desde el domingo hay un nuevo escenario”.