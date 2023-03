Cruz asegura que en dos años el Ayuntamiento de Huelva será el único acreedor del Recreativo

En dos años el Ayuntamiento de Huelva será el único acreedor del Recreativo. Así lo manifestó el alcalde, Gabriel Cruz. En la presentación de los Presupuestos Municipales de 2023 apuntó que el Consistorio mantendrá el apoyo al Decano del Fútbol Español. Comentó que “estamos casi al final del camino, en dos años estaremos en condiciones de decir que el Recreativo de Huelva ha limpiado todo el lastre que tenía, solamente será con el Ayuntamiento, el Recre seguirá de la mano del Ayuntamiento, seguiremos apoyando y, como no, garantizamos su supervivencia”.

Cruz recordó que con el Recre se abrieron tres procesos de venta, “cuando vienen proyectos que dicen estar interesados en el Recre, los escuchamos siempre, le damos la información, lo que el Recre no va a volver a estar como está, no se le va a dar al primero que pase, no vamos a poner en riesgo la supervivencia del Recre, el Recre será lo que tenga que ser y siempre será el Recreativo de Huelva”.

Los Presupuestos Municipales de 2023 contempla una partida de 163.000 euros para escuelas deportivas, de 316.000 euros para mantenimiento de instalaciones deportivas y prestación de servicios y de 220.000 euros para remodelas pistas deportivas. Aparte, incluye la construcción del segundo campo de fútbol playa en las instalaciones deportivas de la calle Jabugo con una cuantía de 181.000 euros. Aparte, el Ayuntamiento apoyará la celebración de competiciones "de primer nivel".