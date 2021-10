Cristóbal Colón mantiene su protagonismo 529 años después

“Han pasado 529 años y Cristóbal Colón sigue de plena actualidad”, señala Carmelo Romero, alcalde de una localidad tan fundamental para el Descubrimiento de América como fue Palos de la Frontera. “Una gesta trascendental que, con la tecnología del siglo XV, para algunos autores es tan importante como la llegada del hombre a la Luna”, añade.

Un capítulo fundamental con el almirante Cristóbal Colón a la cabeza, figura que se une a otras personalidades convertidas en objeto del revisionismo histórico que se ha producido en los últimos años. Cambios en torno a la percepción de estas personalidades y su contexto que acaban de derivar, el pasado viernes, en la transformación del Día de Colón –tradicionalmente celebrado el segundo lunes de cada octubre– en el Día de los Pueblos Indígenas –el 11 de octubre–.

Así lo ha establecido el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que en la proclamación de esta nueva festividad atribuyó el protagonismo del hito histórico al legado italiano y con una sola mención a España para recordar el país del que partió Colón apoyado por los Reyes Católicos. En este sentido, Biden aseguró que “hoy millones de italo-estadounidenses continúan enriqueciendo las tradiciones de nuestro país”.

Carmelo Romero: "Biden demuestra una ignorancia supina al juzgar con cánones del siglo XXI lo que pasó en el XV”

El presidente norteamericano parece atribuir la paternidad del Descubrimiento a Italia por ser la nacionalidad –aunque para algunos esto no está tan claro– de Colón, en menoscabo del resto de una tripulación, en gran medida palerma y de la provincia de Huelva que partió de Palos de la Frontera, y desde luego del patrocinio fundamental de los reyes de España para llevar a cabo la empresa. Interpela a la comunidad de origen italiano, numerosa en su país, no así la española. En opinión del alcalde palermo, lo que explica que Biden ignore a España en esta festividad y sin embargo ensalce a Italia es que aquí “no existe un interés claro por defender la Historia, no hay ese impulso y puede que sí en otros países”.

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, reivindica igualmente la importancia del pabellón español, en concreto el onubense, en este capítulo de la Historia que se conmemora hoy, por lo que afirma que “en Huelva estamos profundamente orgullosos del protagonismo decisivo que tuvo nuestra tierra en un acontecimiento tan trascendente para la Historia de la Humanidad como es el Encuentro entre Dos Mundos, Europa y América”. Por ello, valora el hecho de que “fuimos promotores de un intercambio que ha sido enormemente enriquecedor para ambas civilizaciones, fusionando culturas, gastronomías, costumbres, nuestra lengua y distintos aspectos antropológicos”.

María Eugenia Limón: "El orgullo de un país se mide no tanto en relación con el pasado, sino con el presente”

Para la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, el “debate revisionista” que envuelve al 12 de octubre de manera recurrente no es “un asunto sencillo”, algo que “debería llevarnos a la conclusión de que tampoco recetas simples o meros pronunciamientos lograrán satisfacer a todas las partes”. Por otra parte, añade Limón, “sobre el discurso patriótico, desde mi punto de vista, quizás condicionado por mi edad y la generación a la que pertenezco, tengo muy claro que el orgullo de un país se mide, no tanto en relación con el pasado, sino con el presente. Un país orgulloso debe ser aquel capaz de dar oportunidades a sus jóvenes, cuidar de sus mayores, generar riqueza, vivir en equilibrio con su entorno medioambiental y respetar la diversidad cultural y étnica de su sociedad. Buscar una respuesta a cada problema que la población –la autóctona y la inmigrante– sufra en cada momento”.

El presidente norteamericano señaló en su proclamación otros aspectos no menos controvertidas por cuanto aludió a “la historia dolorosa de errores y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron sobre las naciones tribales y las comunidades indígenas”.

Gabriel Cruz: "Estamos profundamente orgullosos del protagonismo decisivo que tuvo nuestra tierra”

Para Carmelo Romero, estas menciones “demuestran una ignorancia supina en lo que a historia se refiere, como es juzgar con cánones del siglo XXI algo que pasó en el siglo XV”. “Un presidente como Biden”, prosiguió, “debiera tener un mayor conocimiento. No podemos aceptar y simplemente pensar que por ser el presidente del país más poderoso hay que decirles amén”.

Así, recordó determinados episodios de la historia norteamericana como la conquista del Oeste o la esclavitud de los negros. “Masacraron a los indios y a los pocos que quedaron vivos los encerraron en las reservas” por lo que manifestó, en referencia a Biden, que “si es un poquito listo debería pensarlo antes de decir insensateces” que se producen “si juzgamos con los ojos de ahora”.

El presidente Biden atribuye a Italia el protagonismo de la gesta descubridora

En cualquier caso, Romero afirma que “si me dan a escoger entre la conquista de España en América y la de los ingleses, me quedo con la española. Gracias a nuestros antepasados, la sangre de Palos está circulando con los nativos, pero la mayor parte de la sangre que circula en EEUU es sólo de ingleses o irlandeses”. Abundó también en que “ya desde 1512 Isabel la Católica dio leyes para que los nativos tuvieran sus derechos y se les respetara como ciudadanos españoles, algo que no hicieron los ingleses”.

Para la presidenta de la Diputación onubense, “la llegada de Colón a América fue un periodo histórico acompañado de luces y de sombras y, claramente, no exento de violencia. Como tantos otros episodios que se producen en la actualidad histórica del hoy y no del ayer”. En este sentido, Limón también consideró que, además de la evidencia de que “la violencia siempre ha de ser denunciada y rechazada”, igualmente llamó la atención sobre el hecho de que “mirar al pasado con los ojos del presente implica descontextualizar el momento y abstraerlo de una realidad que hoy no está presente y que, lógicamente, implica cierto grado de distorsión”.

La presidenta del órgano supramunicipal se refirió así a las palabras de Biden y también a las pronunciadas por el Papa, el argentino Jorge Bergoglio, que recientemente aludió a los “pecados de la Iglesia” en el periodo de evangelización en concreto a México, cuya conquista española cumple ahora su quinto centenario. En ambos casos, apuntó Limón, se trata de personalides a escala global, “no ajenos a la enorme expectación mediática que generan sus declaraciones”.

El mandatario estadounidense alude a “la historia dolorosa de errores y atrocidades”

Ante una realidad histórica y “la conveniencia o no de pedir perdón”, para la presidenta de la Diputación, es algo “sobrevalorado en la política de gestos públicos” porque, argumenta, “¿cuántas instituciones o gobiernos piden perdón, pero no contemplan la reparación de las víctimas o aún peor, no cambian su actitud, aun a sabiendas de que esta genera daños irreparables?”. Un gesto, insistió, que también “tiene que ver con la cortesía y la generosidad. Con la capacidad de empatizar con el otro”, por ello “en ese contexto quiero entender las palabras del Papa o de Joe Biden”.

En definitiva, Limón apuesta por “trascender de la escena pública y de la política a golpe de titulares. Es, en términos coloquiales, arremangarse y ponerse manos a la obra, impulsar un trabajo de cooperación mutuo como el que se viene desarrollando entre la región iberoamericana y la provincia de Huelva desde hace años. Una labor que se basa en una mirada respetuosa que pone en valor a ambas culturas por igual y que se alejó hace tiempo de la mirada eurocentrista”.

En esta línea, el alcalde de la capital se sitúa en la actualidad para hablar de Huelva y América, aún unidas por “un vínculo que forma parte de nuestras señas de identidad, con una fuerte presencia de lo colombino y de nuestra hermandad con Iberoamérica en todos los aspectos de la vida de nuestra ciudad. Un ejemplo de ello es que en pocas semanas viviremos dos acontecimientos muy ligados a la cultura iberoamericana como es el Congreso Gastronómico Binomico y el Festival de Cine Iberoamericano”.