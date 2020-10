El Cristo de la Providencia presidirá el Vía Crucis del Consejo de Cofradías de Huelva

La imagen del Cristo de la Providencia, titular de la Hermandad de la Santa Cruz, presidirá el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, éste lo anunció en un acto celebrado en la ermita de la Soledad, en el que también se dio a conocer al autor del cartel de la Semana Santa de 2021 de la capital onubense, el artista gaditano Antoine Cas, y al pregonero, al jefe de sección de Huelva Información, Eduardo Sugrañes.

El pregón de la Semana Santa de Huelva tendrá lugar el próximo Domingo de Pasión, día 21 de marzo de 2021, a las 12:00, en el Gran Teatro de Huelva. El presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, comentó que Sugrañes no pudo dar el pregón de la Semana Santa de 2020 debido al confinamiento por el coronavirus, “y evidentemente estaba claro que tenía que ser en 2021”.

Respecto a que la imagen del Cristo de la Providencia presida el Vía Crucis, comentó que “era una petición que tenía hecha la hermandad desde hace mucho tiempo y lo hemos considerado muy oportuno, precisamente, por eso, por la providencia, a ver si nos ayuda para que esta pandemia acabe”.

Manifestó que “estamos seguro que el Vía Crucis, si Dios quiere y lo podemos realizar de la manera que tanto la hermandad como nosotros queremos, seguramente será un éxito, porque el Señor de la Providencia es una obra escultórica maravillosa y va a quedar muy bonito”.

En relación al autor del cartel, manifestó que “no hace falta presentar a Antoine Cas” e indicó que “su trabajo es creación”. Apuntó que “nos sentimos orgullosos de cada uno de los pintores que hemos tenido en estos ocho años, que han dejado su impronta y estoy seguro que Antoine va a realizar una magnífica obra”.

En el acto también se presentó la imagen que ilustrará la felicitación navideña del Consejo de Hermandades y Cofradías, obra del joven artista Alonso Sánchez, que ha elegido el rostro de la Virgen del Amor, de las Tres Caídas, una obra que le dedica a su abuelo, fallecido hace un mes, “espero que esté orgulloso desde arriba”, señaló Sánchez, que comentó que eligió esta imagen porque “necesitamos mucha esperanza y fe, que es en lo que nos podemos refugiar en esta etapa tan dura”.

En el margen izquierdo de la obra, ha querido realizar un pequeño homenaje a su Hermandad de la Borriquita poniendo varias frases de la plegaria de la Virgen de los Ángeles: “Te pedimos salud y fuerza y que tú nunca nos desampares” y “Tus hijos te ponen en tus manos a todo el pueblo de Huelva”. Aparte, ha pintado una azucena, símbolo de la pureza de la Virgen.

Eduardo Sugrañes comento que ser pregonero de la Semana Santa 2021 “es para mí alegría, satisfacción, responsabilidad, con un agradecimiento compartido con mis dos hermandades, la de la Cinta y la de Estudiantes, pero sobre todo con mi familia, con mi mujer Leonor y con mis hijos Jesús y Eduardo, a los que le dedico el pregón”.

Quiere que el pregón “dure en el tiempo y cuenta con la ilustración de Juan Carlos Castro Crespo, que ha hecho una ilustración moderna y vanguardista”. Será un pregón dedicado a la juventud, en sus manos está el futuro, y estará cargado de vivencias, de las que tenemos los cofrades”.

Recordó que este año no se han podido ver los pasos en la calle “pero hemos vivido una Semana Santa muy intensa y las hermandades las vivieron de una manera muy especial y eso estará en mi pregón, porque cuando no había mascarillas, las hermandades hicieron mascarillas; cuando había necesidades, las hermandades llevaron alimentos, y cuando las puertas de nuestras iglesias estaban cerradas, a los azulejos de nuestra devoción le encendimos velas, le llevamos flores y nuestras oraciones”. Sugrañes apuntó que “mi deseo es que la pandemia pase y podamos seguir viviendo la Semana Santa como a nosotros nos guste”.

Antoine Cas aseguró que la Semana Santa de Huelva siempre ha estado en su punto de mira, “cuando era niño venía muchísimo y la veía con mi familia y nunca me he desligado de Huelva y este proyecto del cartel me ha llegado con una sensación extraña pero con una ilusión tremenda, recordar todo aquello con una vivencia extrema, supongo que todo eso saldrá poco a poco en el cartel, que tendrá un contenido muy actual pero también de mi pasado con esta ciudad”.

Alonso Sánchez es el autor de la pintura que ilustra la felicitación de Navidad

Espera que “los onubenses se sientan muy satisfechos cuando vean el cartel porque voy a intentar que llegue a todo la ciudad de Huelva de una forma rotunda, pondré todo mi empeño para que Huelva tenga un cartel notable y a gusto de todos”.

El hermano mayor de la Santa Cruz, Juan Javier Márquez, que recordó que hace quince años que se realizó la imagen del Cristo de la Providencia, “es una obra maravillosa”, afirmó que “no había mejor año que éste, cuando todo el mundo necesita de la providencia del Señor, para que el Cristo de la Providencia sea el titular del Vía Crucis”.

Subrayó que “no le quepa a nadie la duda, que bajo la sensatez, la responsabilidad, asesorados en todo momento por las autoridades sanitarias, que tanto el Consejo como la hermandad tienen la intención, de la manera más lógica posible dependiendo del momento en el que nos encontremos, que el Señor salga a la calle en el Vía Crucis”.

El director espiritual del Consejo de Cofradías, Juan Manuel Barral, se mostró seguro que las próximas generaciones “mirarán atrás y nos recordarán y reconocerán que nosotros hemos sabido en este momento tan duro mantener la fe, la esperanza, la ilusión, la entrega, la fuerza, la generosidad para seguir manteniendo este tesoro que nosotros hemos recibido y que tenemos que pasar”. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, recalcó que hay que vivir la Semana Santa “con responsabilidad, y lo vamos a hacer, siendo conscientes de la realidad que estamos viviendo”.