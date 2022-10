‘Crecer con Futuro’ busca familias en Huelva para menores tutelados

La Asociación Crecer con Futuro busca ampliar la red de familias colaboradoras de Huelva con menores tutelados, una actividad a la que se dedica desde hace años y que en Huelva cuenta ya con una veintena de familias y que están teniendo unos resultados “muy positivos”. Sin embargo, son todavía muchos los menores que no tienen una familia de refuerzo para acompañarles y que necesitarían de este apoyo para garantizarles un futuro más estable. Las familias colaboradoras se encargan de prestar su tiempo libre (fines de semana y periodos vacacionales) para prestar apoyo y compañía a estos menores que son “los más vulnerables de la sociedad” y que en un contexto familiar pueden tener un futuro “más saludable” con modelos y referentes que les ayuden a encauzar su vida. En Andalucía hay 2.400 niños en Centros de Protección de Menores y en Huelva son 179 los niños y adolescentes que se encuentran en esta situación. Las familias colaboradoras ofrecen a los pequeños “un sentido de pertenencia” y un modelo de conducta para romper las barreras de su entorno. En Crecer con Futuro cuentan con todo tipo de familias colaboradoras, desde personas solteras y sin hijos hasta familias numerosas que acogen en su modelo de familia a un menor más durante estos pequeños periodos y no hay ningún modelo familiar que no se adapte a las necesidades de estos jóvenes tutelados. Aportarán así, una experiencia reparadora, un modelo familiar positivo y la posibilidad de creación de vínculos sanos y estables. Como entidad colaboradora de la Junta de Andalucía, el equipo de profesionales de Crecer con Futuro, pertenecientes al ámbito social, asesora, forma y acompaña en todo el proceso a las personas interesadas.

La experiencia de poder formar parte de una familia, aunque no sea su familia de origen, ofrece a los niños que participan en el proyecto, “una oportunidad para mejorar su autoestima y construir vínculos emocionales sanos y seguros, que favorecerán su desarrollo pleno”. Así, vivirán experiencias nuevas en un ambiente “estimulante y comprometido, ampliando también su red de apoyo y sus oportunidades”. Del mismo modo, las personas y familias que se ofrecen a colaborar conocerán otras realidades y ampliarán sus horizontes. Valorarán y apreciarán más lo que tienen y verán cómo mejora la vida de ese niño, siendo testigos directos de lo que el amor incondicional puede llegar a conseguir. Las familias interesadas en prestar su tiempo voluntariamente a este programa podrán hacerlo a través de la web www.crecerconfuturo.org y pedir más información de email tsocialhuelva@crecerconfuturo.org