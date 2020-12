Coronavirus Huelva: La vacuna, el mejor regalo de las navidades llega a la provincia

Verano critica el “uso político” de la Atención Primaria

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, defendió la gestión de la Atención Primaria que hace la Junta de Andalucía, toda vez que recordó que “se ha hecho una reorganización, no recortes”. Por ello, criticó “el uso político” que la oposición realiza de esta cuestión. En una entrevista a Europa Press, Verano explicó que se trata de una cuestión de seguridad ya que la Covid-19 “nos obliga a que en lo puntos de urgencia haya dos equipos como mínimo (uno Covid y otro no Covid)”. Por eso, aquellos centros de salud con “un único equipo se han trasladado a otro punto de urgencias”. “Es mejor tener un punto de urgencia con dos equipos, aunque perjudique a la accesibilidad, que dos puntos con un único equipo funcionando. Esto es lo que ha pasado en San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, por ejemplo. Las urgencias se han trasladado a Gibraleón porque era el municipio con mayor incidencia de Covid”, explicó. Tras insistir en que se trata de “una cuestión de seguridad”, lamentó que otras formaciones políticas “utilicen esta cuestión” con tintes políticos ya que “esta medida no ha supuesto ningún recorte, al contrario, solo ha sido una reorganización”.