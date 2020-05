Coronavirus Huelva: Qué pueden hacer los onubenses desde hoy

Tomar una cerveza en una terraza, ver a familiares y amigos, o comprar ropa de un modo presencial ya se puede hacer desde hoy en la provincia de Huelva. Eso sí, todo bajo unas medidas preventivas y de seguridad. El camino es hacia una nueva normalidad, objetivo que se perseguirá en el país hasta que una vacuna paralice la Covid-19. El territorio onubense, gracias a su baja incidencia de contagios y la escasa hospitalización de pacientes por coronavirus, comienza hoy su andadura en la fase 1 tras el sí del Gobierno de España. Este período de tiempo facilita la apertura empresarial en algunos aspectos y amplía la movilidad ciudadana -siempre y cuando no se presenten síntomas de la enfermedad o se esté en cuarentena- con el objetivo de conseguir una reactivación económica y social, con medidas que minimicen la propagación de la pandemia y no se colapse el sistema sanitario. Por otra parte, el teletrabajo será lo recomendado en aquellas empresas que se pueden acoger, según se refleja en el Boletín Oficial del Estado del pasado 9 de mayo, donde aparecen también las medidas a tomar en la fase 1.

CIRCULACIÓN

Ya se puede circular libremente por la provincia de Huelva para la "realización de actividades socioeconómicas". Eso sí, más allá del BOE -que está generando muchas dudas para la ciudadanía- Pedro Sánchez, afirmó en rueda de prensa que sí era posible viajar a segundas residencias dentro de la misma provincia. No se podrán superar las 10 personas en una misma reunión y se podrá visitar a familiares y amigos.

COMERCIO

Todos los establecimientos menores de 400 metros cuadrados abren desde hoy, a excepción de los centros comerciales. Lo hará su totalidad después de que en la fase 0 sólo decidiera hacer no más del 20% debido a que los clientes debían de pedir cita previa para entrar. En la fase 1 esta medida se elimina por lo que abrirán todos. El aforo máximo debe ser de un tercio del espacio y la distancia entre clientes será de al menos dos metros. Desde Huelva Comercio enviaron a sus asociados todas las indicaciones para la reapertura. Entre las medidas, se prohíbe el autoservicio, por lo que los clientes no podrán tocar los artículos, y aquellos que se prueben (textil) pero se adquieran deberán ser higienizados.

Por otro lado, habrá una horario prioritario para los mayores de 65 años. La limitación de metros cuadrados no será impedimento para la reapertura de concesionarios, ITV y centros de jardinería, aunque será necesario tener una cita previa para acceder a estos espacios. También, los ayuntamientos serán los que tengan la potestad sobre los mercadillos, cumplimiento unas medidas de seguridad. Por el momento en Huelva no se abrirán, según informó el Consistorio a este periódico.

HOSTELERÍA

Aquí se encuadra otra de las grandes novedades a partir de hoy. A los repartos a domicilio y la recogida en los establecimientos ahora se suma la apertura de terrazas en un 50%. Si bien, los bares y restaurantes de Huelva podrán ampliar sus terrazas y veladores gracias a un decreto municipal aprobado por el Ayuntamiento de Huelva tras analizar con los diferentes agentes del sector de la hostelería las necesidades de estos. El documento, al que tuvo acceso Huelva Información, ha sido consensuado tanto con representas de Bareca y la FOE como del Círculo Empresarial de Turismo y Huelva Comercio.

En las terrazas podrá haber reuniones de hasta 10 personas en una mesa y grupo de mesas agrupadas, siempre respetando la distancia de seguridad entre personas. Asimismo, por seguridad los hosteleros tienen que evitar que los clientes usen las cartas y no deberá haber servilleteros o palilleros, entre otras cuestiones. La fase 1 es un paso más para este sector aunque habrá que esperar a ver la cantidad de establecimientos que abran desde hoy, puesto que muchos bares y restaurantes no cuentan con mucho espacio de terraza, siendo el interior del local su mayor foco de ingresos, lugar al que todavía no se puede acceder para consumir. También habrá que ver qué incidencia tendrá la mala climatología que se prevé para estos días en la provincia, ya que muchos empresarios pueden retrasar su reapertura. La Asociación Provincial de Hostelería apunta que habrá prudencia por parte de muchos empresarios a la hora de abrir. Bareca señala la apertura del 15% de sus asociados en la provincia.

HOTELES

Los establecimientos de alojamiento pueden reabrir desde hoy sus puertas. Una medida que ha sido muy discutida semanas atrás puesto que al no estar permitido un viaje interprovincial los únicos clientes que podrían alojarse en los establecimientos de la provincia serían los propios onubenses. Asimismo las zonas comunes deben permanecer cerradas.

Por estos motivos, muy pocos hoteles reabrirán sus puertas a partir de hoy. Según informó a este periódico el Círculo Empresarial de Turismo los que puede que abran serán establecimientos pequeños o casas rurales con vistas a los fines de semana ya que la oferta va a estar muy concentrada. Una nota positiva que ofrece la organización empresarial de cara al futuro es que se están registrando reservas para el verano.

EDUCACIÓN

Los centros educativos podrán abrirse desde hoy para su desinfección, así como para funciones administrativas. Será el máximo mandatario del centro quien lleve la organización del personal y demás cuestiones. Lo mismo ocurre con la Universidad de Huelva, donde también se podrán abrir los laboratorios donde se podrán realizar labores de investigación.

CULTURA

Las bibliotecas públicas y privadas también pueden abrir desde hoy pero sólo para las actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, así como para información bibliográfica y bibliotecaria. Los museos también podrán abrir con un tercio de aforo máximo. Se permitirá además el turismo de naturaleza para grupos limitados y los eventos en espacios cerrados reducirán su aforo a un tercio y lo limitarán a 200 personas en caso de celebrarse al aire libre.

VELATORIOS

Se podrán realizar en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas. Eso sí, habrá un límite de 15 personas en lugares que estén al aire libre y de 10 personas en espacios cerrados. En el enterramiento del fallecido podrán estar presentes como máximo 15 familiares o allegados. La distancia de seguridad entre personas debe ser al menos de dos metros.

LUGARES DE CULTO

Con la fase 1 regresan las misas, también con medidas de seguridad. Los templos no pueden llenar más de un tercio de su aforo en ningún momento y la distancia entre personas debe ser de al menos un metro. También habrá que llevar una organización en la salida de los cultos para que evitar agrupaciones de personas. Las parroquias tendrán que llevar a cabo la organización de los fieles o bien señalizar los espacios disponibles para estar. Por otro lado, no se podrá utilizar el agua bendecida. Ya se pueden consultar los horarios de misas en la capital, celebración que durará el menor tiempo posible y donde se evitará el contacto personal y la actuación de coros.

Por ejemplo, los onubenses podrán ir hasta Almonte para ver a la Virgen del Rocío. Eso sí, la Hermandad Matriz informó a través de sus redes sociales que hasta el miércoles no se abrirá la parroquia de la Asunción. Los fines de semanas estará cerrado el templo y los cultos se celebrarán a puerta cerrada.

DEPORTE

A partir de hoy volverá a abrir sus puertas la Ciudad Deportiva de Huelva. A la misma podrán acceder los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel; otros deportistas federados que no se incluyan en la clasificación anterior; y deportistas no federados y personas que realicen actividad física no profesional. Se han tomado medidas de seguridad e higiene siguiendo el protocolo sanitario para el deporte, según informó la Junta de Andalucía.

Se podrá practicar atletismo (a excepción de las zonas de caída), pádel (sólo en su modalidad individual/cruzado), tenis y escalada. El horario de apertura de la instalación será de 8:00 a 0:00 de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 los sábados y de 9:00 a 15:00 los domingos.

Entre las obligaciones de los usuarios destacan la reserva obligatoria y se recomienda uso de mascarillas en el acceso y desplazamiento en el interior del complejo deportivo, uso recomendado de guantes, respetar una distancia de 2 metros, permanecer solamente durante el tiempo de la práctica deportiva, usar material deportivo propio y toalla y respetar las medidas de higiene establecidas.

Por otra parte, el Estadio Iberoamericano de Atletismo Emilio Martín también reabre hoy sus instalaciones para facilitar el entrenamiento de deportistas de élite y federados, según informó la Diputación. Únicamente se podrá utilizar la pista de atletismo exterior los días laborables de lunes a viernes, quedando fuera de uso instalaciones como vestuarios, pista de calentamiento, graderío, gimnasio y sala de cardio, sala de formación, salas de clubes y Delegación de Atletismo. El horario de apertura se ha establecido en seis turnos, tres en horario de mañana y tres en horario de tarde, organizados de la siguiente forma: turno 1 de 9:00 a 10:30, turno 2 de 11:00 a 12:30, turno 3 de 13:00 a 14:30, turno 4 de 16:00 a 17:30, turno 5 de 18:00 a 19:00 y turno 6 de 20:00 a 21:30.

El uso de la pista de atletismo se realizará de forma individual, no pudiéndose llevar a cabo ninguna actividad en grupo, ni series conjuntas. El aforo máximo permitido será de 24 deportistas en un mismo turno. La asistencia deberá ser solicitada en horario de 09:00 a 14:00, a través del correo electrónico deportes@diphuelva.org o llamando al 959494913.