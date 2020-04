Coronavirus Huelva: Un paseo tras seis semanas

Huelva volvió a sonreír. Lo hicieron los niños con ella para decirle que, aunque hayan pasado más de cinco semanas sin jugar en sus calles, no se habían olvidado de su fragancia de primavera. Y Huelva los recibió colmada de flores de colores y con un marinero cielo azul. Regresaron los más pequeños a sus rincones, parques y jardines. Algunos con balones de fútbol, otros con bicicletas y algunos en sus patinetes. Muchos, con sus métodos de prevención, al igual que sus padres.

El día de ayer pareció un día de Reyes y a las plazoletas regresó la voz de los niños, que son la verdadera vida de la ciudad. Los menores de catorce años se reencontraron con su ciudad para volver reír, correr y disfrutar tras un confinamiento que para muchos se ha hecho más largo de lo normal, algo que también ha ocurrido para los padres. El Paseo de la Ría, la Avenida de Andalucía y el Parque Moret fueron algunas de las localizaciones donde se concentró el mayor de número de niños. En este último espacio natural, con las zonas infantiles y recreativas cerradas, el vaivén de pequeños con sus padres no cesó durante la primera jornada de desescalada.

"Quizá nosotros lo hemos llevado mejor que los pequeños", comentaba Luis Villalba, quien paseaba con sus dos hijos. Y es que ellos "están acostumbrados a estar con amigos", aunque eso sí "estoy ha sido un desahogo grande", reconocía. Salir después de más más de 40 días de confinamiento es algo en lo que "llevaban pensando toda la semana". Es el primer paso del regreso a un intento de normalidad en la calles pero todavía queda mucho por recorrer. "Tienen muchas ganas de ver a sus compañeros", así como al resto de sus familiares. "Siempre que haya buen tiempo saldremos", eso sí bajo unas medidas de prevención y seguridad que aunque "hay que recordárselas porque son más impulsivos, las entienden muy bien".

Continuando el camino por el Parque Moret se encontraba José con sus dos hijos, a quienes no había visto desde el comienzo del confinamiento ya que viven con la madre. "Ya tenían ganas de salir", aunque mostraba su pena en cuanto a la previsión de lluvia para hoy. Las precipitaciones no serían un obstáculo para Isabel María. "Salimos con sol o paraguas", señalaba al tiempo que añadía que a sus hijos "se les ha hecho muy largo" este mes y medio. Tiene tres hijos. Uno de dos años que no entiende lo que está pasando, como es lógico, y "la de 8 me pregunta". Otro colectivo que está sufriendo este encierro por la pandemia son los mayores, quienes "lo están pasando peor que los niños", reconocía Isabel María.

En otro rincón del Parque Moret Miguel Millán jugaba al balón con su padre, del mismo nombre. La verdad es que Miguel ha pasado "bastante bien" el confinamiento gracias a que "en casa, los niños de hoy en día tienen de todo" y pasan el tiempo "jugando" y con viodeollamadas. Sólo ha sido el primer día. El primero de muchos para disfrutar y pasear, siempre, con precaución. Aun así, ya es visible un comienzo de la desescalada.

Por su parte el Ayuntamiento de Huelva reclamó ayer a las familias onubenses "responsabilidad" y el cumplimiento de las medidas a seguir a la hora de que los menores de 14 años den su paseo diario, tras comprobar, mediante las rondas de los policías locales, que "numerosas personas están incumpliendo tales normas". Así, el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, manifestó su preocupación porque “estamos poniendo en riesgo todo lo que hemos avanzado con tanto sacrificio”.

En este sentido, Albillo quiso recordar a las familias que “seguimos en estado de alarma y confinados”, por ello, “esta nueva medida para los menores de 14 años debemos llevarla a cabo siguiendo las normas, que no tienen otra intención que proteger y garantizar la salud colectiva. No podemos bajar la guardia ahora, por ello, llamo a la responsabilidad de los adultos que acompañen a los menores en su paseo diario para que sigan escrupulosamente las normas”.

El concejal aseguró que la Policía Local estará, como lleva siendo durante todo el estado de alarma, continuamente garantizando que se cumplan las medidas. En este sentido, se está informando a las familias que van por la calle de los requisitos que hay que cumplir a la hora de realizar el paseo. Estos consisten en dar un paseo de una hora al día, entre las 09:00 y las 21:00, por menores de 14 años, siempre acompañados por una persona adulta, responsable de los mismos, que esté realizando el confinamiento junto a ellos. La persona responsable podrá ir, como máximo, con tres menores. Y el paseo deberá realizarse en el entorno de un kilómetro del domicilio donde se esté llevando a cabo el confinamiento del menor. Queda prohibido ir a zonas de juegos infantiles o dotaciones deportivas. Asimismo, habrá que respetar en todo momento la distancia de seguridad de dos metros con todas aquellas personas que no formen parte de la unidad familiar.