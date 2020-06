Coronavirus Huelva: Sólo tres enfermos siguen en los hospitales de la provincia onubense

Una de las mejores noticias del parte diario por el coronavirus en Huelva es que no hay novedad. Los números de este domingo no dejan alteraciones, después de que este sábado se registraran dos positivos más mediante las pruebas PCR. Un día después no hay positivos nuevos pero tampoco más hospitalizaciones ni fallecidos, como en los últimos días.

Sólo Almería y Córdoba han igualado a la provincia onubense hoy en esa calma chicha que representa la ausencia de novedades. Eso sí, el frente sanitario sigue abierto porque tres personas siguen hospitalizadas a causa de la enfermedad, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

Lo más positivo los próximos días vendría de que no se registraran nuevos contagios para descartar un repunte temido desde que se empezaron a flexibilizar las medidas de contención del Covid-19. Y lo mejor, para afrontar con más optimismo las dos semanas que restan en estado de alarma, que los hospitalizados fueran dados de alta y considerados oficialmente curados.

Hasta entonces, el recuento onubense quedado estancado de momento en 408 contagios detectados con PCR, 222 hospitalizaciones, 30 de ellas en UCI, 48 fallecimientos y 471 pacientes curados.

En el resto de Andalucía, Sevilla ha registrado este domingo dos nuevas muertes por el coronavirus, las únicas en todo el territorio andaluz. Además, Málaga y Granada encabezan las provincias más activas en contagios, con cuatros y dos nuevos positivos, respectivamente, Les siguen Jaén y Cádiz, ambos con uno.