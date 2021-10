Coronavirus Huelva: Los hospitales onubenses mantienen el protocolo Covid con los acompañantes

Los hospitales de Huelva mantienen una posición de cautela en relación al acompañamiento de pacientes con patologías diferentes a la Covid-19. La misma viene dada por el "beneficio" que supone para el propio enfermo, así como para los acompañantes y los propios profesionales de los centros hospitalarios.

En los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena se permite el relevo del acompañante en aquellos pacientes no Covid-19. De este modo, la persona ingresada pueda estar acompañada las 24 horas por una persona de las tres que se hayan identificado con sus respectivos documentos de identidad en el momento de la hospitalización, las cuáles pueden relevarse entre ellas mismas.

En el caso de que se desee hacer algún cambio, los hospitales ofrecen la posibilidad de incorporarse a otra persona, siempre y cuando se dé de baja una de las anteriores. Asimismo, en el caso de las consultas externas y pruebas diagnósticas se permite el acompañamiento de una persona en caso de menores, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada o dependientes.

Sobre los protocolos impulsados en la sanidad pública con motivo de la Covid-19, conviene recordar que los centros de salud de la provincia de Huelva reanudaron la petición de cita previa directa de carácter presencial con el personal sanitario, "una medida encaminada a potenciar la accesibilidad de la población a los servicios de atención primaria, una vez que la situación epidemiológica por la pandemia de Covid-19 y el avance de la campaña de vacunación así lo permiten", según explica la Consejería.

Aun así, los distritos sanitarios quieren mantener la cautela propia de una pandemia y trasladan a la ciudadanía una serie de recomendaciones antes de elegir una cita presencial directa: si tiene síntomas sugestivos de Covid-19 o se encuentra en aislamiento domiciliario, debe coger cita telefónica y, si re-quiere atención no demorable, acudir al circuito Covid del centro. Si se trata de un trámite burocrático o un problema asistencial leve que cree puede resolverse de forma no presencial, pida cita telefónica. Si es un problema administrativo, acuda al mostrador de atención al usuario del centro. Y si presenta una demanda de asistencia no demorable, acuda al centro sin cita y será valorado en la consulta de acogida.

El SAS quiso remarcar en el momento del regreso de la cita presencial que la atención en persona a la ciudadanía se ha mantenido durante toda la pandemia. Como medida de seguridad para usuarios y profesionales a fin de minimizar el riesgo y evitar contagios, en el marco del Plan de Contingencia frente al Covid-19 en Atención Primaria, los centros de salud reforzaron la atención telefónica como método principal de asistencia a la población. Este sistema de consulta se aplica siempre y cuando el profesional sanitario considera que no es necesaria la presencia del paciente. Si el profesional estima oportuno que el paciente acuda al centro, se le facilita de forma inmediata una cita presencial.

Del mismo modo, si un usuario tiene una urgencia o demanda cualquier otra cita o trámite que no sea demorable, puede acudir personalmente al centro de salud, donde tiene garantizada la asistencia.