Coronavirus Huelva: Ocho fallecidos en una jornada de descenso de contagios

Nueva jornada marcada por un incremento de los fallecidos en la provincia de Huelva. Mientras los contagios se contienen por debajo del centenar con 93 casos confirmados por Salud en las últimas 24 horas, las víctimas mortales de la pandemia crecen de nuevo hasta las 8 personas muertas.

El parte emitido por Salud destaca igualmente un descenso en la presión hospitalaria. En estos momentos hay ingresados 198 pacientes, de los que 28 se encuentran en la UCI. Supone que la provincia baja de los 200 ingresos por primera vez en varias semanas. Los curados duplican a los nuevos contagios con 175 personas que han superado la enfermedad.

Durante el fin de semana no hay actualizaciones por parte del Instituto de Estadísticas y Cartografía de Andalucía, por lo que no es posible localizar los contagios por municipios ni las víctimas mortales. No será hasta el lunes cuando Salud notifique esos datos.