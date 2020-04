Coronavirus Huelva: Más del 27% de los contagiados en la provincia son sanitarios

Es el personal más expuesto, el que lucha en primera línea contra el coronavirus y el que más lo sufre. Huelva tiene registrados, según los datos oficiales de la Consejería de Salud, a 106 profesionales sanitarios contagiados desde que el 9 de marzo se declaró el primer caso de Coronavirus en la provincia. Mujer y del área de Enfermería es el perfil más afectado por la pandemia. Según el último parte oficial del SAS, la provincia tienen 391 casos reconocidos de Covid-19, por lo que más del 27% del total corresponden a profesionales del ámbito sociosanitario que luchan contra la pandemia.

La proporción entre hombres y mujeres es clara en el ámbito sanitario. Hay 30 contagios entre profesionales masculinos y 60 en el femenino. Hay dos casos confirmados entre ellas por cada uno que registra el personal masculino. 90 de los 106 positivos registrados se encuentran en el área de atención sanitaria, mientras que el resto de profesionales contagiados trabajan en otras ramas como las residencias de mayores, centros de dependencia y otras áreas de atención.

La atención directa y más cercana al paciente es la que somete a un mayor riesgo al personal asistencial. Más del 70% de los contagios corresponden a mujeres y de éstas, prácticamente un tercio son enfermeras y auxiliares de enfermería. La incidencia tiene mucho que ver con una mayor cantidad de profesionales en estas especialidades. Hay cuatro enfermeros y dos axuliares por doce enfermeras y seis auxiliares. En cambio, los cuatro casos entre los celadores son todos masculinos. De ahí la importancia del material de prevención y de la calidad de la protección.

Por categorías, el mayor equilibrio está en medicina. Huelva cuenta con diez hombres infestados y 14 mujeres entre los médicos de todos los distritos sanitarios provinciales, del total de 24 doctores que han dado positivo hasta la fecha.

La brecha crece en otras parcelas. Sin embargo, el registro oficial de la Junta de Andalucía no computa en ninguno de los apartados anteriores a 38 profesionales del ámbito sanitario, cuyos datos o rango no han sido facilitados a la Consejería o bien no son incluidos en los anteriores como limpieza o mantenimiento. La proporción es similar al cómputo general con 10 hombres y 18 mujeres.

En el área sociosanitaria, la proporción entre hombres y mujeres es mucho más acusada. De los 16 positivos registrados oficialmente por el SAS solo hay un caso masculino. De los 15 que corresponden a mujeres hay tres que están relacionados con la enfermería, mientras que el resto se tratan de personal de limpieza, cuidadores y personal externo de cocinas y otras atenciones necesarias en las residencias y otros centros asistenciales.