Coronavirus Huelva: Los padres consideran prematuro hablar de la vuelta al colegio de los alumnos

La Fampa de Huelva considera prematuro plantear cualquier debate sobre la vuelta al colegio de los alumnos porque "quien tiene la autoridad con el Estado de Alarma es el Gobierno central y no existe ninguna propuesta formal al respecto". Los padres de alumnos se suman a las dudas planteadas por los sindicatos y otras orgainzaciones ante las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre la posibilidad de un retornos a las aulas a mediados del mes de mayo.

La asociación que reúne a madres y padres de alumnos en la provincia de Huelva sostiene que "en estos momentos cualquier planteamiento que pueda hacer la Junta de Andalucía es hablar por hablar porque no tiene autoridad mientras siga vigente el Estado de Alarma".

Su presidenta en Huelva, María Jesús Valle, defiende que "cuando llegue el momento, las familias vamos a exigir unas medidas sanitarias que garanticen la seguridad de toda la comunidad educativa". En caso de hacerlo, "la administración será responsable del riesgo que corran tanto los alumnos como los profesores y el resto de personal".

Sobre la comparación con Alemania "no creo que tenga sentido porque allí la ratio de contagios es otra totalmente diferente a la que tenemos en España y mientras nuestras cifras sean tan altas no cabe esa posibilidad". En cualquier caso, recuerda que "no se ha planteado ninguna propuesta firme sobre la mesa y mientras tanto no hay ningún debate posible".

Sobre el impacto en los alumnos y las soluciones planteadas a la evaluación correspondiente al tercer trimestre, María Jesús Valle indica que "consideramos que los planteamientos que se han hecho son acertados y hay consenso", si bien "las dudas surgen en la promoción de los alumnos que terminan ciclo".