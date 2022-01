Coronavirus Huelva: seis aulas cerradas tras la reapertura de una esta semana

La delegada de Educación en Huelva, Estela Villalba, ha informado este viernes de que ya ha reabierto una de las aulas cerradas al principio de la semana, por lo que hay seis clausuradas. "Toda la provincia está atendida", ha asegurado, para añadir sobre las bajas de docentes que "no hay un incremento significativo". A diferencia de la semana anterior, cuando este número superó los 170, en ésta la Delegación no ha facilitado datos concretos, si bien "el sistema no discrimina las bajas causadas por Covid de las que no lo son", ha indicado.

Estela Villalba ha aludido al escrito del AMPA del CEIP Prácticas de la capital en el que se cifraba en nueve el número de bajas docentes y 80 alumnos contagiados. Ha mostrado "el mayor respeto a la acción de las Ampas" pero ha señalado que las bajas docentes no han superado las seis y los positivos de alumnos son diez.

La delegada ha trasladado un “mensaje de tranquilidad y confianza, no podemos ser alarmistas”, ha indicado. En este sentido, ha añadido que “por supuesto que todo es mejorable” pero que existe “un contacto diario” para monitorizar lal situación de los centros, que “son seguros y aplican todos los protocolos”.