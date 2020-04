Coronavirus Huelva: Planasa envía 800 kilos de frutos rojos al Banco de Alimentos de Huelva

Planasa ha enviado casi 800 kilos de frutos rojos al Banco de Alimentos de Huelva (BAH) para ayudar a las familias más desfavorecidas de la provincia. Las frutas, fresa, frambuesa y arándanos proceden del centro de I+D que la empresa, del sector agroalimentario tiene en el municipio onubense de Cartaya.

Este envío no será puntual, sino que hasta que acabe la temporada de todos los frutos rojos, cada semana que se recolecte se realizará un envío a la entidad sin ánimo de lucro para que se encarguen de repartirlas. De hecho, en las próximas semanas Planasa prevé incorporar mora a las donaciones que se vayan haciendo al BAH.

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Días Cabrera ha agradecido a Planasa su aportación: “es un lujo contar con frutos rojos para poder dar a las familias, por lo que no podemos más que dar las gracias a Planasa. En estos momentos toda ayuda es buena porque las demandas y el número de familias en situación crítica se han disparado con el Covid-19. Afortunadamente el tejido empresarial de la provincia y los voluntarios”.

Por su parte, Miguel Ángel Hidalgo, responsable corporativo de I+D y director del site de Cartaya ha reconocido que, “aunque no tenemos una gran producción porque nosotros no somos productores de frutos rojos, sino un centro de desarrollo de nuevas variedades, estamos muy contentos de poder contribuir con una organización como el Banco de Alimentos de Huelva. Ha sido una iniciativa de los trabajadores del centro de Cartaya que desde la dirección de Planasa se ha visto con muy buenos ojos, como no podía ser de otra manera”.

Planasa es una empresa internacional, líder en el sector agroalimentario especializada en desarrollo varietal, especialmente de berries, viveros y productos frescos. Con más de 1.500 hectáreas de terreno, es uno de los mayores viveristas del mundo y el primer productor mundial de endibias frescas.