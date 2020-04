Coronavirus Huelva: Mano dura contra los que se saltan la orden de confinamiento

La orden de confinamiento no es ninguna broma. Es clave para contener el contagio del coronavirus. La inmensa mayoría de los onubenses lo cumplen a rajatabla y el resultado es evidente. Para quienes no lo hacen la consigna es clara: mano dura. Saltarse el confinamiento supone importantes multas y en algunos casos puede suponer incluso la detención.

Desde que se decretara el estado de alarma, y con el único objetivo de garantizar la seguridad sanitaria , la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales de los distintos municipios de la provincia han interpuesto un total de 4.000 denuncias, 3.100 en la provincia por parte de Guardia Civil y policías locales y 900 Policía Nacional, Local y Adscrita.

Solo durante el pasado fin de semana, por incumplimiento para trasladarse a la segunda residencia se han tramitado en la provincia 100 propuestas de denuncia por parte de la Guardia Civil; 11 la Policía Nacional y 19 la policía Local. El número de detenidos ha sido de 28 de Guardia Civil y Policía Local en la provincia y, 16 en la Capital.

Durante el fin de semana la Guardia Civil ha sancionado a 1.200 personas, 38 la Policía Nacional y 89 la Policía Local. No obstante, Las denuncias que se han interpuesto no han sido significativas teniendo en cuenta los ratios generales. En la capital se registraron 127 denuncias por no cumplir el confinamiento durante el fin de semana.

A este respecto, ha recordado la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que el Ministerio ha establecido los criterios comunes de actuación para la acción concertada en la orden NT/226/2020, de 15 de marzo, de manera que se disponga de criterios unificados para medidas como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar el funcionamiento de las infraestructuras.

Sobre las actuaciones policiales, la Guardia Civil señaló ayer que el pasado martes intervino en la vía que conecta San Juan con Matalascañas un vehículo que llevaba en su interior a 13 personas, todos trabajadores agrícolas, de los que dos iban escondidos en el maletero. Por este motivo, la benemérita investiga a un varón por Desobediencia Grave a la Autoridad. Estos hechos ocurrieron sobre las 8:30 horas, cuando en la carretera A-494 (Matalascañas-San Juan del Puerto), una patrulla de la Guardia Civil interceptó una furgoneta que parecía incumplir las medidas vigentes de transporte en cuanto a número de pasajeros.

Una vez que procedieron a darle el alto y dar las indicaciones para que salieran los ocupantes del vehículo, los agentes contaron once personas ubicadas en los asientos incluido el conductor. Tras comprobar el maletero de la furgoneta, encontraron ocultas dos personas más sumando un total de trece personas.

Una vez identificados todos los ocupantes y hacer las correspondientes gestiones, tuvieron conocimiento a través de la Central que el conductor del vehículo había sido propuesto para sanción por el mismo motivo seis días antes por hechos similares.

Para gestionar todas estas actuaciones funciona el Cecor (Centro de Coordinación para el seguimiento de las actuaciones en la lucha contra el COVID19), donde se analizan las incidencias y desarrollo de las medidas desplegadas por el Gobierno. En su último reunión participaron la Subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, la delegada de la Junta de Andalucía, Bella Verano, el alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz, el presidente de la Diputación , Ignacio Caraballo, el comisario Jefe de la Policía Nacional, Adolfo Castaño, el coronel Jefe de la Guardia Civil, Andrés López, el jefe de la Policía Local, Rafael Mora y, el jefe Provincial de la Unidad Adscrita a la Comunidad Autónoma, Juan León.

En este nuevo encuentro, Parralo puso de relieve la necesidad de la colaboración continua y coordinada entre todas las administraciones. Tanto la Subdelegada como los representantes municipales pidieron a la Junta una información más puntual entorno a la crisis para que fluya al ámbito municipal para un conocimiento en tiempo real de la situación. Así mismo los diferentes representantes policiales expusieron la programación de los controles de movilidad y los puntos donde se intensificarán, sobre en accesos.