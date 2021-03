Coronavirus Huelva: El centro de salud de Isla Chica impulsa en el IES Estuaria talleres de educación sobre la Covid-19

El centro de salud de Isla Chica, ubicado en Huelva capital, ha impulsado en los últimos días una serie de talleres sobre educación y prevención frente a la Covid-19 dirigidos a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria (IES) Estuaria, ubicado en su radio de influencia.

Esta novedosa iniciativa, en la que han participado unos 430 estudiantes de diferentes etapas, se enmarca en el desarrollo en el centro educativo del programa Forma Joven, una estrategia de las Consejerías de Salud y Familias y de Educación que traslada a los espacios frecuentados por población adolescente actividades de formación y sensibilización a través de las cuales se atiendan sus demandas y se les ayude a afrontar los problemas de salud más frecuentes en esta etapa de la vida.

Los profesionales del centro de salud de Isla Chica, en colaboración con el instituto, han impulsado esta actividad en respuesta a las necesidades detectadas y para reforzar la concienciación de la población juvenil sobre la crisis sanitaria provocada por la pandemia, obteniendo un alto grado de satisfacción y participación tanto entre el alumnado como los profesores.

En total se han llevado a cabo 14 talleres de una hora de duración por clase, centrados en transmitir la importancia de aplicar de manera adecuada las medidas de seguridad requeridas para prevenir los contagios y evitar su expansión, como son la distancia social, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, haciendo especial hincapié además en la responsabilidad individual para el bien colectivo.

Los diferentes temas tratados en las sesiones han sido los siguientes: información sobre qué es un virus, y de forma específica el SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada Covid-19, y sus diferentes mutaciones; síntomas y secuelas más importantes de esta patología; vacunas; responsabilidad individual como factor clave en la prevención; importancia de no ser parte del problema, y repercusiones sociales de la pandemia, como son el aumento del paro, problemas económicos en las familias, enfermedades no tratadas por desbordamiento del sistema de salud, etc.

La organización de los talleres se ha realizado mediante la coordinación de la orientadora del IES Estuaria, Esperanza Márquez, y la trabajadora social del centro de salud de Isla Chica, Elisa Gil. El docente que los ha impartido ha sido Emilio José Delgado, residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria.

El personal sanitario y educativo destaca la excelente respuesta del alumnado a esta iniciativa, que se pretende extender a otros espacios del mismo tipo con objeto de favorecer la concienciación social de los jóvenes ante los problemas derivados de la pandemia y fomentar su responsabilidad individual.

Larga trayectoria

Forma Joven es un programa de la Junta con una extensa trayectoria que se encuentra plenamente implantado desde hace años en los institutos y otros centros de enseñanza de la provincia de Huelva.

Entre las temáticas incluidas en el mismo sobresalen el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, la alimentación saludable y la detección de trastornos alimentarios, la importancia de la práctica de ejercicio físico en la rutina diaria, la prevención del consumo de drogas y de cualquier otro tipo de adicción, y la adopción de relaciones sexuales sanas y seguras a fin de evitar embarazos no deseados y la transmisión de enfermedades de esta índole.

Además de talleres y otras acciones formativas, esta estrategia también pone a disposición de los alumnos el acceso a asesorías individuales o grupales en los propios institutos, en las que se abordan de forma personalizada sus problemas y se les ayuda a resolver cualquier duda ante aspectos que les preocupen.

Con ello se pretende contribuir a fomentar estilos de vida saludable en la población adolescente que sean compatibles con sus necesidades e intereses, así como que los menores desarrollen habilidades que les permitan responder de forma adecuada a situaciones de riesgo o interrogantes a los que se enfrenten. Por otro lado, también se propicia una mayor proximidad entre este grupo poblacional y los servicios sanitarios.