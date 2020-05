Coronavirus Huelva: La Ciudad Deportiva reabre sus puertas con la fase 1

Las instalaciones deportivas que están adscritas a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1, volverán a abrir mañana, por lo que lo hará la Ciudad Deportiva de la capital onubense.

A la misma, según informó la Junta de Andalucía, podrán acceder los deportistas profesionales y deportistas calificados de alto nivel; otros deportistas federados que no se incluyan en la clasificación anterior; y deportistas no federados y personas que realicen actividad física no profesional. Se han tomado medidas de seguridad e higiene siguiendo el protocolo sanitario para el deporte, según informó la Junta de Andalucía. Se podrá practicar atletismo (a excepción de las zonas de caída), pádel (sólo en su modalidad individual/cruzado), tenis y escalada. El horario de apertura de la instalación será de 8:00 a 0:00 de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 los sábados y de 9:00 a 15:00 los domingos.

Entre las obligaciones de los usuarios destacan la reserva obligatoria y se recomienda uso de mascarillas en el acceso y desplazamiento en el interior del complejo deportivo, uso recomendado de guantes, respetar una distancia de 2 metros, permanecer solamente durante el tiempo de la práctica deportiva, usar material deportivo propio y toalla y respetar las medidas de higiene establecidas.