Coronavirus Huelva: Cartaya explica porqué no puede cerrar los accesos a las playas

El Ayuntamiento de Cartaya aclara en una nota que no puede cerrar los accesos a los núcleos costeros de su término municipal porque no son competencias municipales. Así, el consistorio cartayero afirma que " España se encuentra sometida a un Estado de Alarma, también Cartaya. El Ayuntamiento de Cartaya no tiene competencias para cerrar los accesos a ningún núcleo de población, porque ello implicaría la extensión de las medidas derivadas del Estado de Alarma, que son competencia exclusiva del Gobierno de España".

Cartaya sostiene que aquellos municipios que lo han hecho responden a que "el cierre ha sido decretado por el Gobierno de España, como el caso de Igualada", "no se trata de un cierre, sino de un control de accesos" y en los casos en los que se hizo "el municipio ha cerrado los accesos e inmediatamente ha recibido un requerimiento del Gobierno de España para que los abra".

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cartaya puede imponer "control exhaustivo de los accesos, que es lo que ya se hacía y se ha intensificado en los últimos días tal y como prueban las innumerables denuncias interpuestas por la Policía Local y la Guardia Civil". Además, mantener "la información y recomendaciones a aquellas personas desplazadas a sus segundas residencias, se lleva haciendo semanas e incluso ahora en 4 idiomas"

Cualquier otra medida de control de la población que viene de otras ciudades "no es competencia del Ayuntamiento y no se nos permite tomar medidas más restrictivas que las dictadas por el Gobierno de España". El Ayuntamiento de Cartaya finaliza con que "somos conscientes del problema, pero en ciertos asuntos como este, no estamos autorizados a actuar".