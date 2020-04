Coronavirus Huelva: Aroche elaborará unas indicaciones de protección para la recolección del arándano

En Aroche el reparto de las mascarillas por todo el pueblo se ha hecho prácticamente ya por toda la localidad, e incluso es posible adquirirlas en algunos establecimientos del pueblo. Una vez que ya se han repartido ya no hay excusa para salir a la calle, cuando se vaya a la farmacia y supermercados, sin la mascarilla. El Ayuntamiento se compromete a seguir produciéndolas para que nunca falten.

En este sentido insisten en que se sigan las indicaciones que el Ayuntamiento va a realizar con respecto al trabajo de recolección del arándano, para que la protección siga siendo eficaz y efectiva. Las explotaciones tienen que desarrollar la campaña con normalidad y no permitir que se produzcan alteraciones que puedan influir negativamente en que en una determinada explotación se produzca un positivo por Coronavirus con lo que acarrearía de problemas para ese productor y para todos las personas que estarían trabajando en ese lugar. Hay que defender la protección en cada una de las explotaciones de recolección del arándano porque la defensa de esa protección es la defensa del puesto de trabajo. Si todos los que van a trabajar cumplen estrictamente con las medidas de prevención probablemente no se produzca ningún positivo y la campaña irá bien hasta al final. Si no fuera así, existe el riesgo de que esa explotación pare con lo que conlleva que los trabajadores se queden sin empleo y no puedan llevar el jornal a casa. Desde el Ayuntamiento van a indicar las medidas de protección eficaces para que toda la campaña transcurra con normalidad.

Respecto al Fondo Social creado por el consistorio serrano se están produciendo muchas aportaciones que se agradecen enormemente y que en palabras del alcalde Antonio Muñiz "es una muestra de generosidad muy grande por parte de los arochenos y que desde el Ayuntamiento se va a coordinar y aplicar de la mejor manera posible y cuanto antes", trabajando también en coordinación con otras entidades que están haciéndolo en ayuda social para tratar que esta crisis tenga la menor repercusión posible.